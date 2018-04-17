Câmeras flagram a Costa Pereira sendo tomada pela água da chuva; vídeo

Alagamento na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, é registrado por câmeras de segurança de comerciante local e mostra ruas enchendo por conta da chuva que atingiu a cidade desde o último domingo (15) Crédito: Reprodução/Facebook

Um registro impressionante do alagamento nos arredores da Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, foi feito pelo comerciante Eugenio Martini, de 62 anos, durante a chuva forte que atingiu a Grande Vitória entre a noite de domingo (15) e esta segunda-feira (16). O vídeo, feito pelas câmeras de monitoramento que o próprio comerciante instalou na região, mostra como as ruas não tinham vazão suficiente para tanta água, alagando o local.

Martini conta que mora em Vitória há 30 anos e nunca viu chuva com as proporções desta. Ele acredita que a solução para que o alagamento diminua seja uma ação consciente dos moradores e comerciantes locais que, segundo ele, jogam muito lixo na rua.

"É muito escritório que põe lixo na rua, e foi o que mais prejudicou e deixou as bocas de lobo entupidas. Enquanto a água subia, eu vi muito lixo boiando. O pessoal devia ter consciência, ontem (segunda) à tarde mesmo já tinha gente colocando lixo na rua", reclama o comerciante.

Apesar de muitas lojas terem sido invadidas nos entornos da Praça Costa Pereira, local em que as imagens foram registradas, Eugenio afirma que não teve prejuízos.

TRANSTORNO E PREJUÍZO NO CENTRO

Luiz Trevisan teve a barbearia invadida pela água Crédito: Sullivan Silva

A chuva intensa da manhã desta segunda-feira (16) pegou os comerciantes do Centro de Vitória de surpresa. Diversas lojas foram tomadas por água e lama. Em uma farmácia na Rua Sete de Setembro, diversas mercadorias tiveram que ser descartadas.

De acordo com a comerciante Sônia Maria Pereira Paixão, o volume de água que desceu dos morros do entorno da Praça Costa Pereira foi tão grande que rapidamente a loja de artigos de cama mesa e banho que trabalha estava alagada. Os funcionários agiram rápido e nenhuma mercadoria foi perdida.

Na hora que eu cheguei para trabalhar a rua já estava com muita água. Foi uma coisa muito repentina. Em cinco minutos alagou. Juntou as funcionárias para colocar as mercadorias para cima. Foi um sufoco, relatou a comerciante.

Em uma loja de calçados o comerciante que mora em Vila Velha não teve a mesma sorte. Com diversas ruas e avenidas da Grande Vitória alagadas conseguiu chegar em seu comércio só no final da manhã. Diversas caixas de sapatos, tênis e sandálias foram danificadas. Atarefado com limpeza do local o dono não quis dar entrevista.

Em uma ótica e uma barbearia também no entorno da Praça Costa Pereira, a manhã que seria de atendimento foi de limpeza. Nenhuma mercadoria foi danificada. O negócio foi feio. Quando cheguei aqui já estava tudo cheio de lama. Não vai dar para atender hoje, só ficar na limpeza, disse o barbeiro Florentino Trevisan.

FONTE GRANDE