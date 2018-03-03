Câmeras do cerco eletrônico vão ser instaladas até final de março

Câmera instalada na Segunda Ponte Crédito: Vitor Jubini

A Prefeitura de Vitória vai instalar até o final de março todas as câmeras que farão o apelidado Cerco Eletrônico, que é o sistema de monitoramento de veículos com restrições de furto e roubo. Das 70 câmeras, já foram instaladas 40, que são capazes de fazer o reconhecimento ótico de caracteres. Ou seja, conseguem reconhecer a placa de carros. A colocação disso em prática, porém, vai depender de o governo do Estado aceitar fazer parceria com o município.

O pleno funcionamento do cerco eletrônico depende da parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) porque será necessário acessar a base de dados da polícia sobre carros com restrição de furto e roubo.

O nosso sistema lê a placa do carro. Mas só isso não adianta, diz o secretário de Segurança Urbana, Fronzio Calheira. E o sistema vai dar muitas informações que podem ser usadas em investigações pelos delegados em outros tipos de crime, como o de veículos clonados, completou Calheira.

Além disso, ele diz que a parceria com a Sesp é necessária porque, caso o sistema flagre algum carro roubado, será necessário acionar o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).

Propus um convênio com o secretário de Estado de Segurança (André Garcia) em janeiro deste ano. E antes de divulgar, já havia apresentado a proposta. Em janeiro só formalizamos, com o envio da minuta do convênio à Sesp em janeiro, diz Fronzio Calheira.

O sistema

As 70 câmeras ficarão em entradas do município e em vias de grande circulação. As câmeras conseguem ler as placas e enviá-las para ao Central de Videomonitoramento da Guarda Civil Municipal. No local, os operadores vão passar as informações sobre o veículo para o Ciodes, que solicitará a abordagem pelas equipes da Guarda ou da Polícia Militar, tudo se a parceria se confirmar.