Câmara deve votar anistia para PMs capixabas nesta terça-feira

Mulheres de PMs bloqueiam entrada do Quartel de Maruípe: greve continuará a ser julgada no Espírito Santo. Crédito: Gazeta Online

O projeto de lei que propõe a anistia dos policiais militares do Espírito Santo que participaram da greve em fevereiro de 2017 deve ser votado na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (27). A proposta é o 16º assunto na pauta a ser apreciada na sessão ordinária.

O projeto de lei é de autoria do deputado Alberto Fraga (DEM-DF), coronel da reserva e representante da chamada "bancada da bala". A articulação ficou por conta do deputado Carlos Manato (PSL-ES). "Eu propus e aprovei o regime de urgência no final de julho. Agora fiz uma acordo com Rodrigo (Maia; presidente da Câmara) para que fosse votado hoje. Ele, pessoalmente, era contra", afirmou o deputado.

A anistia abrange os crimes definidos no Código Penal Militar e no Código Penal e inclui também aqueles que já foram expulsos. Manato diz que está confiante que o projeto de lei será aprovado ainda nesta terça-feira. "Conversei bastante com os partidos e, a princípio, não tem ninguém contrário. Mas é claro que forças ocultas podem aparecer", disse.

O deputado esclareceu que, se aprovado, o projeto segue para o Senado. "A partir daí, Jair Bolsonaro já funciona."

Na Câmara dos Deputados, a anistia já avançou em três comissões: Segurança Pública, Relações Exteriores e Defesa Nacional e Constituição e Justiça. O projeto de lei foi aprovado em todas elas.

ADMINISTRATIVA

A anistia proposta no projeto de lei e que será votada na Câmara é diferente daquela anunciada pelo governador eleito Renato Casagrande (PSB). O governo do Estado só pode conceder anistia aos militares que respondem a processos administrativos de rito ordinário (para militares com mais de dez anos de carreira e que pode culminar em demissão) e de rito sumário (que não gera demissão).