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Greve no ES

Câmara deve votar anistia para PMs capixabas nesta terça-feira

O projeto de lei é de autoria do deputado Alberto Fraga (DEM-DF), coronel da reserva e representante da chamada 'bancada da bala'

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 18:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 18:15
Mulheres de PMs bloqueiam entrada do Quartel de Maruípe: greve continuará a ser julgada no Espírito Santo. Crédito: Gazeta Online
O projeto de lei que propõe a anistia dos policiais militares do Espírito Santo que participaram da greve em fevereiro de 2017 deve ser votado na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (27). A proposta é o 16º assunto na pauta a ser apreciada na sessão ordinária.
O projeto de lei é de autoria do deputado Alberto Fraga (DEM-DF), coronel da reserva e representante da chamada "bancada da bala". A articulação ficou por conta do deputado Carlos Manato (PSL-ES). "Eu propus e aprovei o regime de urgência no final de julho. Agora fiz uma acordo com Rodrigo (Maia; presidente da Câmara) para que fosse votado hoje. Ele, pessoalmente, era contra", afirmou o deputado.
A anistia abrange os crimes definidos no Código Penal Militar e no Código Penal e inclui também aqueles que já foram expulsos. Manato diz que está confiante que o projeto de lei será aprovado ainda nesta terça-feira. "Conversei bastante com os partidos e, a princípio, não tem ninguém contrário. Mas é claro que forças ocultas podem aparecer", disse.
O deputado esclareceu que, se aprovado, o projeto segue para o Senado. "A partir daí, Jair Bolsonaro já funciona."
Na Câmara dos Deputados, a anistia já avançou em três comissões: Segurança Pública, Relações Exteriores e Defesa Nacional e Constituição e Justiça. O projeto de lei foi aprovado em todas elas. 
ADMINISTRATIVA
A anistia proposta no projeto de lei e que será votada na Câmara é diferente daquela anunciada pelo governador eleito Renato Casagrande (PSB). O governo do Estado só pode conceder anistia aos militares que respondem a processos administrativos de rito ordinário (para militares com mais de dez anos de carreira e que pode culminar em demissão) e de rito sumário (que não gera demissão).
Já aqueles que respondem à Inquéritos Policiais Militares (IPM), só podem ser anistiados por meio de projeto de lei. Os Inquéritos Policiais Militares (IPM) abertos não podem ser encerrados pela Corregedoria nem pelo governo. Como são procedimentos criminais, somente um juiz pode mandar arquivar, após manifestação do Ministério Público.

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