Calor não dá trégua no ES e temperaturas vão subir

Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Marcelo Prest | GZ | Arquivo

Os capixabas podem ir preparando estoque de protetor solar porque o calor não vai dar trégua. Nos próximos dias, a temperatura tende a esquentar (ainda mais) e a Grande Vitória pode registrar já nesta sexta-feira (16) um dos dias mais quentes do ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem atingir nesta sexta a temperatura de 37,5ºC por volta das 13 horas, com sensação térmica de 40ºC. Ainda segundo o instituto, a estabilidade climática permanece na capital do Espírito Santo até sábado, sem previsão de chuvas. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas somente na região Centro-Sul do Estado.

De acordo com o Inmet, a média de temperatura máxima registrada pelo órgão na capital capixaba tem superado os 34ºC desde o dia 10 de março. Essa condição deverá permanecer nos próximos dias.

O verão teve início no dia 21 de dezembro, mas a temperatura se elevou mesmo na Grande Vitória no mês de janeiro. Durante esta semana, a máxima na capital capixaba variou entre 32ºC e 35°C. Contudo, na quarta-feira (14), os termômetros chegaram a 35,4ºC e a sensação térmica foi de 36ºC.

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