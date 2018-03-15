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Vai dar praia

Calor não dá trégua no ES e temperaturas vão subir

Sensação térmica para esta sexta-feira (16), segundo o Inmet, será de 40ºC

Publicado em 15 de Março de 2018 às 20:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 20:34
Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Marcelo Prest | GZ | Arquivo
Os capixabas podem ir preparando estoque de protetor solar porque o calor não vai dar trégua. Nos próximos dias, a temperatura tende a esquentar (ainda mais) e a Grande Vitória pode registrar já nesta sexta-feira (16) um dos dias mais quentes do ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem atingir nesta sexta a temperatura de 37,5ºC por volta das 13 horas, com sensação térmica de 40ºC. Ainda segundo o instituto, a estabilidade climática permanece na capital do Espírito Santo até sábado, sem previsão de chuvas. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas somente na região Centro-Sul do Estado.
De acordo com o Inmet, a média de temperatura máxima registrada pelo órgão na capital capixaba tem superado os 34ºC desde o dia 10 de março. Essa condição deverá permanecer nos próximos dias.
O verão teve início no dia 21 de dezembro, mas a temperatura se elevou mesmo na Grande Vitória no mês de janeiro. Durante esta semana, a máxima na capital capixaba variou entre 32ºC e 35°C. Contudo, na quarta-feira (14), os termômetros chegaram a 35,4ºC e a sensação térmica foi de 36ºC.
FIM DE SEMANA
A previsão do tempo para este fim de semana  o último deste verão  também é de sol, com temperaturas elevadas na Grande Vitória. O tempo deve permanecer firme, com possibilidade de poucas nuvens. No sábado (17), a máxima deve chegar a 36ºC e a mínima a 26ºC. No domingo, os termômetros podem chegar a 33ºC. A mínima prevista é de 24ºC.

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