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Acidente

Cai o número de acidentes e mortes nas rodovias federais do ES em 2018

A colisão frontal foi o tipo de acidente que apresentou maior número de mortos

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 14:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2018 às 14:53
O tombamento foi a terceira em quantidade de mortos, com quatro óbitos registrados no período Crédito: Internauta | Whatsapp
O balanço do primeiro trimestre de 2018, divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira (9), aponta redução na quantidade e na gravidade de acidentes nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Em comparação a 2017, em que aconteceram 725 acidentes no primeiro trimestre, houve redução de 79 ocorrências. Outra queda registrada foi no número de mortos e feridos. Enquanto em 2017 foram 44 pessoas mortas, em 2018 esse número reduziu em 25%, totalizando 33 mortes.
Já as multas tiveram um aumento de 11%, sendo registradas 19.168 nos primeiros três meses e, no mesmo período de 2017, 17.199 infrações. Considerando as de excesso de velocidade, a variação muda para 2%, com registro de 10.275 multas em 2018 para condutor acima da velocidade da via.
A colisão frontal foi o tipo de acidente que apresentou maior número de mortos. Em 28 acidentes de colisão frontal registrados em 2018, 11 pessoas morreram, enquanto que, para saída de pista, a segunda causa em número de mortos, foram seis vítimas fatais em 47 acidentes. O tombamento foi a terceira em quantidade de mortos, com quatro óbitos registrados no período.
 

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