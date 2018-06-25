Cadeirantes fazem protesto em avenida de Vitória Crédito: André Rodrigues

Cerca de 20 cadeirantes realizaram uma manifestação contra problemas que vêm encarando no transporte adaptado na tarde desta segunda-feira (25) e bloquearam, por cerca de 30 minutos, a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no trecho que fica em frente à Prefeitura de Vitória.

Segundo os cadeirantes, o problema começou depois que a prefeitura trocou a empresa responsável pelo sistema de transporte adaptado na cidade. Segundo os manifestantes, a empresa anterior contava com vans e ônibus de melhor qualidade e atendia cerca de 400 pessoas. O atual, de acordo com eles, é feito por veículos que não possuem rampas elevatórias, ficando fora dos padrões exigidos pela lei de acessibilidade da categoria.

Nesse período, desde quando a mudança ocorreu, o cadeirantes reclamam ainda que não conseguem utilizar o transporte e que estão perdendo compromissos importantes.

A empresa nova não tem carros adequados e os que têm não são suficientes, e quando procuramos a prefeitura ela não nos atende. Por causa disso tem gente aqui perdendo consulta médica, fisioterapia, eu não consigo ir ao banco", reclamou Nívia da Costa, de 72 anos, que participou da manifestação.

Após deixarem a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, os manifestantes foram em direção a Câmara de Vereadores do município para tentar contato com algum magistrado. A via foi liberada por agentes da Guarda Municipal por volta das 15h50.

A reportagem procurou a Prefeitura de Vitória para comentar sobre as reclamações dos manifestantes. A Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) informou que "o programa Porta a Porta está em pleno funcionamento, sem fila de espera, atendendo a 100% das viagens agendadas pelos usuários cadastrados do programa" e emendou dizendo: