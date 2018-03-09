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Prisão humanizada

Cachoeiro vai reativar centro de reintegração

Unidade prisional que trabalha com a ressocialização será aberta até o fim do ano

Publicado em 09 de Março de 2018 às 01:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 01:44
Local onde funcionava o CRS, em Cachoeiro, que foi desativado em 2015 Crédito: APAC | Divulgação
O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, se prepara para reativar o Centro de Reintegração Social (CRS), que será administrado pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac). O espaço, que trabalha com atividades para a ressocialização de detentos à sociedade, foi desativado em 2015. A expectativa é que volte a operar até o fim deste ano.
De acordo com coordenador da unidade feminina da Apac em Cachoeiro de Itapemirim, Ademir Torres, ainda não há data marcada, mas a expectativa é de reabrir a unidade na localidade de Monte Líbano no segundo semestre. A intenção é ressocializar e diminuir a reincidência de presos na região, que segundo ele, chega a até 80%.
Na unidade, os presos recebem, de funcionários e voluntários, alfabetização, cursos profissionalizantes e palestras motivacionais.
Nós vamos reativar o CRS masculino, que será gerenciado pela Apac feminina. A associação não vem substituir o sistema, mas para ressocializar através de politicas públicas de recuperação do detento e devolvê-lo para a sociedade, afirma Ademir.
Em Cachoeiro, o prédio da Apac funcionou de 1988 à 2015, quando foi interditado pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). Na época, viviam na unidade cerca de 80 presos, que foram retirados e transferidos para outros presídios. A ação aconteceu após irregularidades de prestação de contas.
Prova dos bons resultados do sistema, o ex-detento Wellington Silva, hoje, é inspetor de metodologia da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (Fbac) e viaja o país para fortalecer a Apac. Quem mais ganha não é próprio preso, nem a família dele, é a sociedade. Uma pessoa que fica num sistema comum, tratado como bicho, sem oportunidade nenhuma de crescimento, vai sair pior. A cada 100 homens que entram na ressocialização, mais de 80 mudam de vida, rompem com o crime e vão viver suas vidas.
 
ESPÍRITO SANTO RECEBE AÇÕES DE PROGRAMA INTERNACIONAL 
O Espírito Santo, em especial o município de Cachoeiro de Itapemirim, é também foco do trabalho da Associação Voluntários para o Serviço Internacional (AVSI Brasil) - organização de promoção do desenvolvimento de pessoas, que atua no país há 30 anos. Além do Estado, Rondônia, Maranhão, Ceará e Paraná estão entre os lugares que receberão as ações do projeto Superando Fronteiras.
A gerente geral da AVSI Brasil, Déborah Amaral Ribeiro, diz que a associação funciona como articulação entre as Apacs, governos e empresas privadas. O projeto busca o fortalecimento e expansão do método de reintegração. É financiado pela União Europeia e um entidade italiana, desenvolvendo atividades nestes estados. Uma delas é um seminário, como hoje (ontem). É preciso que todos atuem para que funcione e dê certo, afirma.

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