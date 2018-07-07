Busque seu carro... se conseguir encontrar

Carros apreendidos Crédito: Paulo Panaro

Os donos de veículos apreendidos pela Polícia Civil que não reclamarem sua posse em até 60 dias correm o risco de enfrentarem um leilão. O chamado foi feito esta semana pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), que foi autorizado a realizar as vendas. Mas quem aceitar o convite vai enfrentar dificuldades. Poderá encontrar o seu carro, mesmo novo, embaixo de uma pilha, ou descobrir até que ele foi furtado.

Esta é a realidade dos pátios da Polícia Civil e ruas das cidades que estão servindo como depósito para os carros que tiveram algum envolvimento com ocorrência policial, como relata o promotor da 20ª e 21ª Promotorias, Paulo Panaro, responsável pela controle externo da atividade policial.

A situação é tão grave que ele chega a classificar o Pátio de Alterosas, na Serra, como um depósito com aparência de ferro-velho, onde até abril estavam cerca de 4 mil veículos. Se meu carro for roubado e eu demorar a procurá-lo, só vou encontrar o chassi. E se encontrar, relata.

Não é difícil entender o motivo. Em Alterosas, os carros são empilhados e, junto com as motos, formam um verdadeiro mar de veículos amontoados. Dividem espaço com outros entulhos, como televisões e computadores velhos e máquinas caça-níquel.

Em outros pátios, improvisados em terrenos sem muro ou com cercas precárias, os carros dividem espaço com o matagal, sem nenhuma segurança. Ficam ainda nas ruas, em frente às delegacias. Muitos deles, danificados por acidentes ou outras ocorrências policiais, ficam abertos, o que favorece os furtos. A situação ocorre em Vitória, Serra e Cariacica. E um detalhe importante: a maioria está no local há anos.

Carros apreendidos Crédito: Paulo Panaro

ROUBOS





No último dia 4, o Detran anunciou que irá leiloar os carros, priorizando os que estão em Alterosas, para gradativamente pôr fim ao acúmulo de veículos. Ação adotada um dia após quatro suspeitos de roubarem peças no local terem sido detidos. Um problema frequente em decorrência da falta de segurança nos locais de armazenamento.

Um exemplo ocorreu na Serra, quando uma pessoa registrou um boletim relatando o roubo de seu veículo por duas pessoas armadas no início de abril. Três dias depois o proprietário foi chamado para ir à delegacia buscar o veículo que havia sido recuperado. Ao chegar, descobriu que o carro foi levado novamente, desta vez de dentro do pátio da Polícia Civil.

Outro boletim a que a reportagem teve acesso revela os detalhes de um dos quatro furtos que ocorreram em Vitória este ano. O carro havia sido apreendido no final de abril. O proprietário foi à delegacia buscá-lo, mas, por estar sem as chaves, foi orientado a voltar no dia seguinte. Quando lá chegou, foi informado que o carro, armazenado na rua em frente à delegacia, havia sido levado.

Panaro relata que inspeções vêm sendo realizadas desde 2015 nos pátios e delegacias regionais de Vitória, Serra e Cariacica. A situação só vem piorando apesar dos nossos pedidos de providências, conta.

Em decorrência disso, e pela segunda vez em seis meses, ele enviou à Chefia da Polícia Civil e à Corregedoria um pedindo de providências para a situação, em um prazo de dez dias. No documento é citado que os veículos apreendidos e que estão nas vias públicas constituem ato lesivo ao patrimônio, além de causar transtornos à população, risco à saúde pública e ao meio ambiente.

Panaro adiantou que o próximo passo é abrir um inquérito administrativo para apurar as responsabilidades dos gestores. O prazo também contempla providências para o Pátio de Alterosas. Hoje não se sabe exatamente o total de veículos que lá estão. Só há controle dos carros oriundos da Delegacia de Furtos. E a localização dos veículos depende da memória do policial, relata.