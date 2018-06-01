Buscas por adolescente que sumiu no mar de Manguinhos continuam

Gabriel desapareceu no mar de Manguinhos, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros - GZ

Continuam nesta sexta-feira (1°) as buscas por Gabriel, de 16 anos, que desapareceu no mar de Manguinhos, Serra, na tarde de quinta-feira (31). A informação é do Corpo de Bombeiros.

Gabriel desapareceu no mar por volta de 14h desta quinta (31), ao tentar salvar um amigo de um afogamento. Os bombeiros informaram que as buscas haviam sido interrompidas ontem, mas informam que continuam na tarde desta sexta-feira (1°).

O CASO

O que era para ser um momento de lazer entre amigos, terminou em tragédia, no feriado de Corpus Christi. Um adolescente, identificado como Gabriel, de 16 anos, desapareceu após entrar no mar de Manguinhos, na Serra, por volta das 14 horas desta quinta-feira (31). Segundo testemunhas, ele teria tentado salvar um amigo de um afogamento.

Ele estava com um grupo de amigos quando um deles começou a se afogar. Na tentativa de salvá-lo, Gabriel se jogou na água e não foi mais visto.