Buracos na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Kaique Dias

Com as chuvas das últimas semanas tem sido um sufoco passar pela Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. Buracos e crateras enormes estão dificultando a vida de muitos motoristas que precisam passar pela via. Teve motorista que chegou a perder dois pneus em menos de duas horas em uma mesma noite passando pelo local.

Os buracos aparecem de um ponto antes do trevo de Vale Encantado e seguem até a região do Terminal de Itaparica, no sentido Rodovia do Sol. No sentido contrário aparecem alguns desníveis, mas não atrapalham tanto, de acordo com motoristas.

Your browser does not support the audio element. Buracos na Darly Santos, motorista perde dois pneus em duas horas

O motorista de aplicativo Wagner Serra Pereira dos Santos, 41 anos, teve que trocar o pneu duas vezes na mesma noite - em menos de duas horas. A situação com ele aconteceu no último sábado (01).

Eu abasteci e quando saí fui devagar e encontrei o buraco. O pneu rasgou, eu estava na pista, mas consegui dar ré e trocar o pneu. Fiz a troca, fui trabalhar e duas horas depois, na entrada da Rodovia Darly Santos, a mesma coisa. À noite é pior, porque a gente não consegue ver antes o buraco, reclamou.

VEJA VÍDEO

CAMPO MINADO

Há pontos da Rodovia Darly Santos que praticamente não tem como desviar. São buracos e crateras um do lado do outro praticamente. Em frente ao bairro Araçás há um conjunto de buracos que muitos motoristas acabam passando direto (fazendo muito barulho), e causando problemas na suspensão e nos amortecedores.

O empresário Fabrício José da Costa, de 46 anos, explica que passa muito pela Rodovia Darly Santos por causa do trabalho. Recentemente ele acabou tendo que trocar o amortecedor do carro, que estava com problemas. Ele acredita que os buracos da rodovia influenciaram no reparo que teve que fazer.

É uma despesa e um prejuízo que a gente tem. Com certeza esses buracos aí interferiram bastante. Deve ser feito um recapeamento urgente ou tapa-buracos na pista. A gente paga tanto imposto e não é ressarcido de forma nenhuma, declarou.

DER-ES COMEÇA TAPA-BURACOS

No momento em que a reportagem do Gazeta Online esteve presente na Rodovia Darly Santos não havia manutenção acontecendo no local ainda, mas, após a demanda, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) disse que homens já estão trabalhando na pista durante a tarde desta quarta-feira (05) com a operação tapa-buracos.

Logo após demanda da reportagem, o DER-ES foi ao local Crédito: DER-ES/Divulgação

MAIS ACIDENTE

Um motociclista ficou ferido após passar por um buraco na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha , na tarde desta quarta-feira (05). O acidente aconteceu próximo ao bairro Araçás, no sentido Rodovia do Sol

A vítima sofreu ferimentos leves e foi socorrida por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município.

Segundo Paulo Afonso, de 22 anos, a moto tombou depois que ele desviou do segundo buraco presente na via. "Passei pelo primeiro buraco e consegui desviar, passei pelo segundo e desviei também, mas o terceiro era maior. Caí da moto e me ralei todo", afirma.

VEJA VÍDEOS