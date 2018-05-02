BRs no ES tem menos violência e mais infrações no feriadão

Acidente da Rodovia do Contorno Crédito: Divulgação/PRF

A Operação Dia do Trabalho da Polícia Rodoviária Federal (PRF), finalizada à 0h desta terça-feira (1°), registrou redução de violência nas rodovias federais que cortam o Estado em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, as infrações aumentaram. O balanço divulgado nesta quarta (02) pela PRF apontou que uma pessoa morreu e 40 ficaram feridas durando os cinco dias de fiscalização.

No período de cinco dias do feriado prolongado do Dia do Trabalho, a PRF registrou 34 acidentes, 40 feridos e uma pessoa morta. No ano passado foram registrados 43 acidentes, 51 feridos e também uma pessoa morta.

Durante as fiscalizações foram registradas 969 multas, sendo 221 por ultrapassagens proibidas. No feriado ainda foram multados 1.138 motoristas excedendo o limite de velocidade, um aumento de 63%, se comparado com 2017.

Apesar da realização de número menor de teste de bafômetro no período, foram identificados 19 condutores sob efeito de álcool, número 19% maior que o identificado em 2017.

Tabela de infrações e ocorrências Crédito: Divulgação/PRF

Acidente

morreu após perder o controle do veículo e capotar na Rodovia do Contorno, sentido Cariacica, na noite de sexta-feira (27). O carro que ele estava atravessou o canteiro e caiu na lateral da pista. O motorista André Ferreira dos Santos, de 32 anos,. O carro que ele estava atravessou o canteiro e caiu na lateral da pista.

Uma testemunha que estava vindo atrás do veículo da vítima contou à reportagem que, pela forma de como o acidente aconteceu, acredita-se que o rapaz teria dormido ao volante. Equipes da ECO 101 e da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local.

Segundo a PRF, o local do acidente é um trecho com pista duplicada, em que há proteção metálica nas laterais, mas não foi o suficiente para evitar o acidente que, segundo levantamentos, aconteceu por excesso de velocidade. O motorista morreu no local.