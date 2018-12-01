Bronze garantido: banho de sol até na Avenida Beira-Mar

As amigas Rizia Rizzi, Jaqueline Padovan e Juliana Pereira aproveitam o sol para se bronzear na área verde ao lado da Avenida Beira-Mar, em Vitória Crédito: Marcelo Prest

Antes mesmo de o verão chegar, quando o assunto é aproveitar o sol vale até se bronzear na Avenida Beira-Mar, em Vitória. Foi dessa forma que as amigas Rizia Rizzi, de 32 anos, Jaqueline Padovan, 34, e Juliana Pereira, 32, decidiram aproveitar a tarde da última quinta-feira, ocupando um novo espaço para tomar sol e, quem sabe, lançando moda.

Na verdade, as jovens estavam curtindo uma praia na altura da Praça dos Desejos, na Praia do Canto, em Vitória. Porém, como o tempo fechou e as nuvens tamparam os raios de sol, elas decidiram ir embora para casa. As três amigas moram no Centro da Capital.

No caminho, dentro do ônibus, percebemos que o sol saiu. Decidimos saltar e pegar um bronze na grama mesmo, na Avenida Beira-Mar. Já estávamos com roupa de praia. Abrimos a canga e ficamos lá conversando, comentou a farmacêutica Rizia.

Era por volta de 16h30 quando as jovens chegaram no local. Devido ao horário de verão, estava tão quente que a sensação era de que tinha um sol para cada um. Estávamos parecendo turistas e aquele visual do Penedo na baía é lindo demais. Tomara que essa moda pegue. Seria bom se desse para entrar na água, mas com certeza vamos voltar para pegar mais um solzinho ali.

REAÇÃO

A atitude das meninas chamou a atenção de quem passava pelo local. Alguns motoristas que trafegavam no sentido Jardim Camburi, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, buzinaram para as jovens. Já no calçadão, as pessoas que passavam caminhando ou de bicicleta as incentivavam a aproveitar o dia de sol.

Infelizmente nem toda reação foi positiva. De acordo com Rizia, também teve caso de homens que as assediaram. Muitos homens mexeram com a gente. Não é um elogio, é assédio. Uma situação tão boba, tão simples, parecia uma atração. Percebemos que as pessoas não sentem liberdade com o corpo para ficar em um local público. Ter ficado naquele lugar tomando um sol foi como um movimento de resistência, finalizou Rizia.