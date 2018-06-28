Brasil x México: shoppings e supermercados têm horários especiais

Confira o horário de funcionamento dos shoppings e supermercados na segunda-feira (2) Crédito: Arquivo

Grande Vitória por conta do jogo? Veja abaixo: Segunda-feira (2), dia de jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e embate com os mexicanos nas oitavas de final. Como fica o funcionamento dos shoppings e supermercados dapor conta do jogo? Veja abaixo:

SHOPPINGS

Shopping Vitória

O horário de funcionamento ainda não está definido.

Shopping Jardins

O horário do Shopping Jardins será das 14h até às 22h.

Shopping Vila Velha

O shopping abrirá às 13h30 e fechará às 22 horas. No caso de prorrogação, o shopping abrirá 30 minutos após o fim do jogo.

Shopping Norte Sul

O funcionamento das lojas será facultativo, ficando a cargo de cada lojista o fechamento 20 minutos antes do jogo e 20 minutos depois. A praça de alimentação estará funcionando normalmente com transmissão dos jogos e promoções.

Shopping Laranjeiras

O shopping funcionará de 9 às 10h30 e de 13h30 às 22 horas. No caso de prorrogação, o shopping abrirá 30 minutos após o fim do jogo. A praça de alimentação funcionará normalmente, com sorteios e promoções para quem assistir ao jogo no loca.

Shoppings Praia da Costa, Mestre Álvaro, Montserrat e Moxuara

Os shoppings vão funcionar das 14 às 22 horas. Tanto as lojas, quanto a operações de alimentação, exceto o restaurante Coco Bambu - no Shopping Praia da Costa - que abrirá às 11 horas.

SUPERMERCADOS

OK Superatacado e OK Supermercado

As lojas do OK Superatacado e OK Supermercado fecham 30 minutos antes do jogo e voltam a funcionar 30 minutos após o término das partidas. Portanto, as lojas fecharão às 10h30 e reabrirão 30 minutos após o fim do jogo.

Carone e Superatacado SempreTem

As lojas da Rede Carone e Superatacado SempreTem vão fechar 30 minutos antes da partida e reabrem 30 minutos após o fim do jogo.

Extrabom e Extraplus

Todas as lojas da Rede Extrabom e Extraplus vão abrir mais cedo, às 7 horas, e terão as atividades paralisadas, com fechamento para o público às 10h30. A reabertura está programada para 15 minutos após o término da partida.