Brasil x México: órgãos públicos do ES não vão funcionar

O horário de expediente no período de 3 a 12 de julho será antecipado em uma hora para a compensação da carga horária. Crédito: Fred Loureiro | Secom

Seleção Brasileira contra o México, que acontece na próxima segunda-feira (2), às 11 horas, o Governo do Estado decretou que não haverá expediente nos órgãos públicos do Espírito Santo. Somente os serviços essenciais serão mantidos. Devido ao jogo dacontra o México, que acontece na próxima segunda-feira (2), às 11 horas, o Governo do Estado decretou que não haverá expediente nos órgãos públicos do. Somente os serviços essenciais serão mantidos.

O decreto reforçou que os órgãos e entidades, em especial nas áreas de saúde, segurança pública e transporte, e os que funcionam em regime de escala, inclusive o Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes), Farmácias Cidadãs e o Faça Fácil de Cariacica não serão paralisados durante o jogo da Seleção.

O horário de expediente no período de 3 a 12 de julho será antecipado em uma hora para a compensação da carga horária.

ESCOLAS ESTADUAIS

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informa que, na segunda-feira (02), não haverá aulas nas escolas estaduais, nos turnos matutino e vespertino. Nas unidades escolares que realizam o atendimento noturno, as aulas estão mantidas.

PREFEITURA DE VITÓRIA

Como a partida está marcada para as 11 horas (horário de Brasília), a Prefeitura de Vitória decretou ponto facultativo nesse dia.

A medida exclui os órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços que não permitem paralisação, como Pronto-Atendimentos (PA´s), Defesa Civil, Disque-Silêncio e Guarda Municipal. O Fala Vitória 156 também vai funcionar normalmente.

PREFEITURA DE VILA VELHA

Horas após informar que haveria expediente administrativo das 14h30 às 19h, a Prefeitura de Vila Velha enviou nova nota dizendo que será ponto facultativo na próxima segunda-feira (2). Não haverá expediente administrativo e nem aulas nas escolas. Serviços essenciais como saúde e limpeza pública serão mantidos.

PREFEITURA DE CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica estipulou os horários para o funcionamento na próxima segunda-feira (02), dia do jogo do Brasil. O expediente também é válido para o Centro Administrativo e unidades de saúde do município. 02 de julho de 2018  Funcionamento: 7h às 10h

Já nos dias que não há jogos do Brasil, as repartições da Prefeitura funcionam com uma hora a mais para compensação:

Palácio Municipal e Centro Administrativo  9h às 19h

Unidades Básicas de Saúde  7h às 17h

Instituto de Previdência de Cariacica (IPC)  8h às 18h

As escolas de educação infantil e fundamental terão flexibilização nos horários das aulas, bem como a reposição para cumprimento do calendário escolar, definido por cada unidade de ensino.

Os serviços essenciais serão mantidos.

PREFEITURA DA SERRA

Anteriormente, a assessoria havia informado que o expediente administrativo na Prefeitura da Serra seria de 7 às 10 horas, mas, à noite, houve alteração para ponto facultativo no dia do jogo do Brasil contra o México. Estão mantidos os serviços de urgência e emergência, os serviços considerados ininterruptos e, por possuírem calendário próprio, as escolas da rede municipal.

PREFEITURA DE VIANA

Em função do jogo da seleção Brasileira pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, a Prefeitura de Viana decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira (02). No entanto, serão mantidos os serviços essenciais, como o Pronto Atendimento (PA) em Arlindo Villaschi, conforme estabelecido no decreto. Os atendimentos à população e expediente administrativo retornam em seu funcionamento normal na terça-feira (03).

Nas escolas da rede municipal de ensino, as aulas estão mantidas em horário especial, para que sejam cumpridos os dias letivos. Para os estudantes do turno matutino, as aulas na segunda-feira (02), serão das 07 às 09h30. Para o turno vespertino, o início das aulas será às 14h30 e seguirá até as 17h30. Já para os estudantes do noturno, as aulas serão em horário normal.

Plantão Defesa Civil: (27) 9 9860-4360.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O expediente foi suspenso em todas as unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário estadual no dia 2 de julho.

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

O MPES não terá expediente na segunda. As horas não trabalhadas serão compensadas de acordo com a necessidade da unidade e a convocação da chefia imediata.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

A Assembleia decretou ponto facultativo, adiando a sessão, que aconteceria na segunda-feira (2) às 15h, para a terça-feira (3) pela manhã. A sessão que estava prevista para a terça-feira (3) será mantido durante o período da tarde.

OUTROS SERVIÇOS

SHOPPINGS

Shopping Vitória

O horário de funcionamento ainda não está definido.

Shopping Vila Velha

O shopping abrirá às 13h30 e fechará às 22 horas. No caso de prorrogação, o shopping abrirá 30 minutos após o fim do jogo.

Shopping Norte Sul

O funcionamento das lojas será facultativo, ficando a cargo de cada lojista o fechamento 20 minutos antes do jogo e 20 minutos depois. A praça de alimentação estará funcionando normalmente com transmissão dos jogos e promoções.

Shopping Laranjeiras

O shopping funcionará de 9 às 10h30 e de 13h30 às 22 horas. No caso de prorrogação, o shopping abrirá 30 minutos após o fim do jogo. A praça de alimentação funcionará normalmente, com sorteios e promoções para quem assistir ao jogo no loca.

Shoppings Praia da Costa, Mestre Álvaro, Montserrat e Moxuara

Os shoppings vão funcionar das 14 às 22 horas. Tanto as lojas, quanto a operações de alimentação, exceto o restaurante Coco Bambu - no Shopping Praia da Costa - que abrirá às 11 horas.

SUPERMERCADOS

OK Superatacado e OK Supermercado

As lojas do OK Superatacado e OK Supermercado fecham 30 minutos antes do jogo e voltam a funcionar 30 minutos após o término das partidas. Portanto, as lojas fecharão às 10h30 e reabrirão 30 minutos após o fim do jogo.

Carone e Superatacado SempreTem

As lojas da Rede Carone e Superatacado SempreTem vão fechar 30 minutos antes da partida e reabrem 30 minutos após o fim do jogo.

Extrabom e Extraplus

Todas as lojas da Rede Extrabom e Extraplus terão suas atividades paralisadas com o fechamento para o público às 10h30, e reabertura programada para 15 minutos após o término da partida.