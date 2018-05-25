Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • BR 262 na altura de Marechal Floriano é totalmente interditada
Trânsito

BR 262 na altura de Marechal Floriano é totalmente interditada

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a manifestação é feita por moradores da região

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 11:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 11:16
A BR 262 está com o trânsito totalmente interditado no Km 45, em Marechal Floriano, na manhã desta sexta-feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a manifestação é feita por moradores da região. O local da interdição é na entrada da cidade.
O protesto começou por volta das 6h30. De acordo com o morador da região Cícero Modolo, o trânsito foi impedido por populares inconformados com a falta de combustível e de produtos que não estão chegando.
Ontem mesmo falaram que a gasolina duraria no máximo até meio-dia. Não entra e não sai nenhum carro. Nem pequeno nem grande. Não sei até quando vamos aguentar essa situação, disse. O trânsito no local é acompanhando pela PRF. Assista ao vídeo abaixo: 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados