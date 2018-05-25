BR 262 na altura de Marechal Floriano é totalmente interditada

A BR 262 está com o trânsito totalmente interditado no Km 45, em Marechal Floriano, na manhã desta sexta-feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a manifestação é feita por moradores da região. O local da interdição é na entrada da cidade.

O protesto começou por volta das 6h30. De acordo com o morador da região Cícero Modolo, o trânsito foi impedido por populares inconformados com a falta de combustível e de produtos que não estão chegando.