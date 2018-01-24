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NOS DOIS SENTIDOS

BR 262 é interditada após acidente com caminhão de produto perigoso

Ainda não há informações sobre feridos no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 11:21

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 11:21

A BR 262 foi interditada na manhã desta quarta-feira (24) após um acidente envolvendo um caminhão transportando produto perigoso. A interdição acontece em Marechal Floriano, no km 66, mas o trânsito já flui em Pare e Siga. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o produto transportado é Cal Virgem. Não há informações sobre feridos.
De início dois sentidos estavam interditados, segundo a PRF. No entanto, minutos depois a corporação disse que o trânsito havia sido liberado parcialmente. A via foi totalmente liberada por volta de 12h10.

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