BR 262 é interditada após acidente com caminhão de produto perigoso

A BR 262 foi interditada na manhã desta quarta-feira (24) após um acidente envolvendo um caminhão transportando produto perigoso. A interdição acontece em Marechal Floriano, no km 66, mas o trânsito já flui em Pare e Siga. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o produto transportado é Cal Virgem. Não há informações sobre feridos.