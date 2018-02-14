BR 259 parada: intervenções complexas pelo mundo demoram até dois dias

Enquanto não se resolve quando e qual a melhor forma de liberar a rodovia, pelo mundo há vários casos de problemas viários e obras muito maiores resolvidos em bem menos tempo, de até dois dias. Nós listamos alguns.

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1 - Cratera enorme no Japão

O mais famoso dos problemas, recentemente, foi um buraco no Japão, na cidade de Fukuoka, no sul do país asiático. A terra simplesmente começou a ceder devido às obras de um metrô, engolindo tudo, até postes de energia. Em pouco tempo, uma cratera enorme apareceu na importante avenida.

As obras começaram em pouco tempo e o buraco de 15 metros de profundidade e 30 metros de diâmetro foi fechado rapidamente, com a força de cerca de mil trabalhadores.

Em cerca de sete dias após o problema começar, o buraco já não existia mais Crédito: Reprodução/Internet

2 - Túnel na Holanda

Na Holanda, um túnel enorme de 70 metros foi colocado no meio de uma rodovia movimentada. E tudo não durou mais do que um final de semana.

Primeiro, a estrada foi cortada ao meio. Depois foi necessário tirar toda a terra da frente, antes colocar o túnel e pavimentar as três faixas da avenida. A passagem foi feita para que os animais pudessem transitar por baixo da avenida. Muito rápido, não?!

Viaduto foi colocado em apenas um final de semana Crédito: Divulgação

3 - Viaduto substituído em 43 horas

Na China, uma operação com viaduto complexa chamou a atenção do mundo da mesma forma pela rapidez. A via chamada de Sanyuan, em Pequim, é um dos mais importantes corredores viários. A demolição do antigo viaduto foi feita com métodos tradicionais, mas a nova ponte foi feita de materiais pré-moldados, o que levou ajudou a diminuir o tempo da construção.

Viaduto foi substituído em apenas 43 horas Crédito: Divulgação

4 - Prédio de 57 andares em 19 dias

Saindo um pouco de obras viárias, mas ainda em construção, também na China, uma construtora chamou muita atenção em 2015, quando construiu um edifício de 57 andares em apenas 19 dias. A empresa, Broad Sustainable Building, afirmou que o arranha-céu, em Hunan, tem 800 apartamentos e espaços para escritórios com até 4 mil funcionários. Da mesma forma que o viaduto, houve a utilização de peças pré-fabricadas que reduziram a quantidade de cimento e de tempo. Sustentabilidade e tempo recorde.

Prédio de 57 andares foi construído em 19 dias Crédito: Divulgação

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