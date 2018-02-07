BR 259 continua interditada em Colatina

O deslizamento de pedras e barreira que aconteceu por volta de 17h30 da tarde desta terça (06) continua interditando a pista no quilômetro 79 da BR 259, em Itapina, distrito de Colatina, no Norte do Estado. A via está totalmente bloqueada. continua interditando a pista no quilômetro 79 da BR 259, em Itapina, distrito de Colatina, no Norte do Estado. A via está totalmente bloqueada.

Ao deslizar, as rochas atingiram um caminhão que passava pelo local. Não houve vítimas. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM) e Defesa Civil foram acionadas.

De acordo com a PRF, uma equipe do DNIT já está no local trabalhando na retirada do material. Ainda não há previsão para a liberação da pista, vai depender da engenharia que será usada para a limpeza do local. Há risco de novos deslizamentos.

KM 55

Também no final na tarde desta terça, outra barreira caiu na BR 259, em Colatina. Desta vez no quilômetro 55. Uma faixa está parcialmente interditada em sistema de pare-siga, devido à lama, no sentido Baixo Guandu - Vitória. Equipes do DNIT estão no local fazendo a sinalização da via e trabalhando na limpeza do trecho. Ainda sem previsão de liberação. Não houve feridos.

A PRF recomenda que os condutores mantenham atenção e evitem trafegar pela BR 259 no trecho que liga Baixo Guando a Colatina, nos dois sentidos.

ROTA ALTERNATIVA

Segundo a PRF, uma rota alternativa para quem precisa fazer o percurso é pela ES 446. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) informou que a rodovia ES 446 tem parte pavimentada e parte de leito natural.

"De Colatina até bairro Luiz Iglesias são 4,6 quilômetros de via asfaltada. Do bairro Luiz Iglesias até às proximidades da ponte sobre Rio Santa Joana, são 16,8 quilômetros de leito natural. Após a ponte até Distrito de Itaimbé, são 14,1 quilômetros asfaltados."

Os trechos da ES 446 estão em plenas condições de tráfego, mas por se tratar de estrada estadual com trajeto por meio rural, comunidades e distritos, o motorista deve manter atenção e a velocidade reduzida.



