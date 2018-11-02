BR 101: obra de duplicação em Ibiraçu tem novo atraso

Funcionários da Eco101 no trecho de Ibiraçu que está sendo duplicado Crédito: Marcelo Prest

A entrega da obra de duplicação da BR 101 em Ibiraçu, na região Norte do Estado, atrasou mais uma vez. A última promessa da Eco101, concessionária que administra a rodovia, era de que o trecho de 4,5 quilômetros seria liberado no final de outubro, o que não aconteceu. A expectativa é que essa parte esteja totalmente livre para o tráfego de veículos até o final da próxima semana.

Inicialmente, a conclusão do trecho de Ibiraçu estava previsto para o primeiro semestre deste ano. No entanto, a Eco101 divulgou um novo cronograma informando que essa parte seria liberada apenas em outubro. Por meio de nota, a concessionária informou que os dois primeiros quilômetros já foram finalizados. Segundo a concessionária, neste trecho está sendo finalizada a pavimentação, sinalização e pintura.

O traçado da pista foi retificado entre os quilômetros 218 e 219, no trecho da curva do Mosteiro Zen Budista, para suavizar e adequar curvas muito fechadas, compatibilizando com a velocidade da via, destacou a nota.

Além disso, a concessionária disse ainda que o trecho ganhou barreiras rígidas no eixo da pista para separar os sentidos norte e sul e uma passarela foi implantada na região das obras para dar segurança aos moradores do distrito de Guatemala.

OUTROS TRECHOS

Na última terça-feira foi liberado um desvio de tráfego no km 379,5, em Iconha, para finalização das obras da interseção sul. Segundo a Eco101, essas obras são de encaixe das novas pistas com a rodovia existente no local. Os dois viadutos previstos e a ponte sobre o Rio Iconha já foram finalizados pela concessionária. Agora, equipes realizam serviço de drenagem e pavimentação no restantes da extensão do contorno, que hoje conta com seis quilômetros pavimentados.

A duplicação da rodovia segue em andamento no trecho de Viana até Guarapari. De acordo com a Eco101, na região vão ser 47 quilômetros duplicados.

Em cinco anos, R$ 1,13 bilhão foi investido na BR 101, segundo a Eco101. Esse valor inclui os serviços operacionais e obras de melhorias e ampliação. A concessionária informou que esses recursos foram aplicados no recapeamento da estrada, recuperação de dispositivos de drenagens, construção de 12 bases de atendimento aos usuários, reforma de seis postos e três delegacias para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), além do nivelamento de 180 quilômetros de acostamento e melhoria da sinalização da rodovia.

ENTENDA

Obras

Ibiraçu

A última promessa era de que o trecho de 4,5 quilômetros em Ibiraçu seria entregue em outubro. Mas inicialmente a previsão era de que essa parte da rodovia estaria pronta no primeiro semestre do ano. Segundo a Eco101, 2 quilômetros já foram liberados e o restante deve ser entregue até o final da próxima semana.

Iconha

Os dois viadutos previstos e a ponte sobre o Rio Iconha já foram finalizados. Agora, o tráfego de veículo está desviado no km 379,5 para finalização das obras da interseção sul. Equipes também realizam serviços de drenagem e pavimentação no restante da extensão do contorno.

Viana-Guarapari