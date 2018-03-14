BR 101 no ES: sete mortes em intervalo de apenas cinco dias

Acidente na BR 101, em Sooretama, deixa uma vítima Crédito: Raphael Verly | TV Gazeta

Nos últimos sete dias, sete pessoas morreram em acidentes na BR 101 no Espírito Santo. O levantamento do Gazeta Online considerou os acidentes registrados na rodovia federal no intervalo de 8 a 13 de março.

MORTE EM IBIRAÇU

Marinaldo Martins Souza, motorista morto em acidente na BR 101, em Ibiraçu Crédito: Facebook

Considerando o intervalo citado pela reportagem, o primeiro acidente com morte na BR 101 ocorreu no dia 8 de março, em Ibiraçu. O empresário Marinaldo Martins Souza, de 49 anos, morreu após sair da pista e bater de frente com um caminhão que transportava lajotas. Ele dirigia uma Ford Ranger.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Os nomes não foram divulgados, apenas as iniciais: A.R.N, de 50 anos, que dirigia o caminhão, e o carona M. B. P., de 20 anos.

Marinaldo era dono de uma empresa de sistema de irrigação, no Centro de Linhares, e morava no bairro Jardim Laguna. Um amiga de Marinaldo há 8 anos, que preferiu não se identificar, disse que ele estava abalado com o estado de saúde da mãe, que morava com ele.

"A mãe dele está fazendo tratamento de uma doença e ele estava abalado com isso. Ele conversou com um amigo nosso um dia antes do acidente sobre o estado de saúde da mãe e estava bastante emocionado. Nosso amigo indicou a ele um médico em Vitória. Não sei se ele estava indo para resolver alguma coisa em Vitória ou indo procurar médico para mãe", disse.

MORTES EM ANCHIETA

tragédia aconteceu no quilômetro 359, quando o veículo em que elas estavam, um Ford Fusion, colidiu contra uma carreta. Já o segundo acidente foi em Anchieta, região Sul do Estado, no dia 11 de março, que resultou na morte das irmãs Nathalia Almeida, 18 anos, e Bárbara Goulart de Almeida, de 25 anos. A, quando o veículo em que elas estavam, um Ford Fusion, colidiu contra uma carreta.

As irmãs Nathália e Bárbara foram mortas em acidente em Anchieta Crédito: Facebook

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Fusion seguia no sentido Vitória, quando perdeu o controle do carro, rodou na pista, invadiu a contramão e colidiu contra a carreta. Chovia forte na hora do acidente. As irmãs morreram na hora. O motorista, que é marido de Bárbara, foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Os corpos de Nathalia e Bárbara foram encaminhados para Minas Gerais, onde foram sepultados nesta terça-feira. Elas moravam em Vila Velha e estavam em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, onde participaram do noivado de outra irmã, na noite do último sábado (10). Eles retornavam para casa quando ocorreu o acidente.

Uma amiga da família, que preferiu não se identificar, contou que todos os familiares estão muito abalados com as perdas. Disse ainda que Bárbara era formada em Comércio Exterior e Nathália cursava o terceiro período de Odontologia. O marido de Bárbara permanece internado.

MORTE EM JOÃO NEIVA

acidente com duas vítimas. Um acidente envolvendo duas motos e um carro provocou a morte do jovem Jeferson De Nardi, e do outro motociclista identificado apenas pelas iniciais G. C. D. S. R. Também no dia 11, dessa vez em João Neiva, no quilômetro 204 da BR 101, outro. Um acidente envolvendo duas motos e um carro provocou a morte do jovem Jeferson De Nardi, e do outro motociclista identificado apenas pelas iniciais G. C. D. S. R.

Jeferson De Nardi, 21 anos, morreu no local do acidente Crédito: Rodrigo Barbosa

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma das motos, Honda Biz 125, seguia no sentido Serra, quando tentou ultrapassar um carro Mercedes-Benz, modelo GLA 200. Ao ver que outro veículo seguia no sentido oposto, tentou retornar à pista, mas colidiu na lateral do automóvel. O motociclista perdeu o controle e bateu de frente com outra motocicleta, um Honda CG 150 Titan, de Jeferson, que seguia no sentido contrário. O motorista da Mercedes-Benz não ficou ferido.

MORTE EM VIANA

morreu depois de rodar na pista e cair às margens do Rio Jucu. Já na noite desta segunda-feira (12), um homem de 52 anos foi vítima de um acidente no quilômetro 320 da 101, em Viana. O motorista que dirigia um caminhãoe cair às margens do Rio Jucu.

Motorista perdeu o controle e caiu no Rio de Jucu, em Viana Crédito: Reprodução | Google Maps

MORTE EM SOORETAMA

uma pessoa morta e outra ferida. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu entre um carro e um caminhão, no quilômetro 120. O motorista do automóvel morreu na hora. Na tarde desta terça-feira (13), em Sooretama, deixou. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu entre um carro e um caminhão, no quilômetro 120. O motorista do automóvel morreu na hora.

O acidente aconteceu no quilômetro 120 da BR 101, em Sooretama Crédito: Rodrigo Verrvloet

O motorista do Renault Kwid foi identificado pelas iniciais S.L.V, tinha 50 anos e morava no município da Serra, na região Metropolitana de Vitória.