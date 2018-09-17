BR 101: motorista morre carbonizado em acidente em Conceição da Barra

Um motorista morreu carbonizado após o veículo que dirigia - uma carreta baú - tombar e pegar fogo por volta das 13h10 desta segunda-feira (17) no quilômetro 27 da BR 101, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo. A causa do incêndio ainda é desconhecida.
O Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil e a Eco101, concessionária que administra a rodovia, foram acionados para atender a ocorrência. Devido ao acidente, a pista teve que ser interditada. Por volta das 17h35, a via foi liberada.
O Corpo de Bombeiros informa que no início da tarde desta segunda-feira (17), por volta das 13h10, um caminhão pegou fogo na Rodovia BR-101, na altura do KM 27, no município de Conceição da Barra. A causa das chamas que tomaram o veículo ainda é desconhecida. O motorista do caminhão morreu carbonizado. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia.