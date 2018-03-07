BR 101: Comissão quer adiar reajuste de pedágio

A Comissão de Fiscalização Externa da BR 101, coordenada pelo deputado federal Marcus Vicente (Progressistas), pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU) a suspensão do reajuste do pedágio da rodovia, previsto para o próximo mês de maio. Na avaliação dos parlamentares, antes de promover o reajuste, é preciso primeiro que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) cumpra outras decisões do TCU, que deu prazo de 120 dias para que seja feita uma revisão na tarifa.