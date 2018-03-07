BR 101: Comissão quer adiar reajuste de pedágio

A Comissão de Fiscalização Externa da BR 101, coordenada pelo deputado federal Marcus Vicente (Progressistas), pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU) a suspensão do reajuste do pedágio da rodovia, previsto para o próximo mês de maio. Na avaliação dos parlamentares, antes de promover o reajuste, é preciso primeiro que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) cumpra outras decisões do TCU, que deu prazo de 120 dias para que seja feita uma revisão na tarifa.
Para os membros da Comissão de fiscalização, não é possível haver novo aumento de pedágio, mesmo que esteja nos termos contratuais, já que as duas determinações do TCU ainda não foram cumpridas pela ANTT e Eco101. Na avaliação deles, o aumento só pode ser calculado após encerrados os prazos determinados pelo TCU e os efeitos do acórdão aplicados.