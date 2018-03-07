Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avaliação

BR 101: Comissão quer adiar reajuste de pedágio

Na avaliação dos parlamentares, antes de promover o reajuste, é preciso primeiro que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) cumpra outras decisões do TCU

Publicado em 07 de Março de 2018 às 11:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 11:54
BR 101 Crédito: Reprodução/Google Street View
A Comissão de Fiscalização Externa da BR 101, coordenada pelo deputado federal Marcus Vicente (Progressistas), pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU) a suspensão do reajuste do pedágio da rodovia, previsto para o próximo mês de maio. Na avaliação dos parlamentares, antes de promover o reajuste, é preciso primeiro que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) cumpra outras decisões do TCU, que deu prazo de 120 dias para que seja feita uma revisão na tarifa.
Para os membros da Comissão de fiscalização, não é possível haver novo aumento de pedágio, mesmo que esteja nos termos contratuais, já que as duas determinações do TCU ainda não foram cumpridas pela ANTT e Eco101. Na avaliação deles, o aumento só pode ser calculado após encerrados os prazos determinados pelo TCU e os efeitos do acórdão aplicados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória
Hospital Dr Jayme Santos Neves possui contêineres para atender ao provável aumento da demanda para os casos de Covid-19
Morador de rua tem o corpo incendiado enquanto dormia em Nova Almeida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados