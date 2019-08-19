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Sagrada Família

Bombeiros tentam resgatar cachorro em penhasco de Alfredo Chaves

Os moradores chamaram o resgate e a equipe tentou salvar o animal

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 12:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2019 às 12:05
Bombeiros tentam resgatar cachorro em morro de Alfredo Chaves Crédito: Aldinei Cardoso da Silva | Defesa Civil
Uma equipe do Corpo de Bombeiros tentou resgatar na tarde desta segunda-feira (19) um cachorro que estava preso em um penhasco há três dias no distrito de Sagrada Famíla, em Alfredo Chaves, região Serrana do Espírito Santo.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, Aldinei Cardoso da Silva, a corporação tentou localizar o animal mas, pelo lugar ser muito íngreme, os bombeiros encontraram dificuldades.
> Bombeiro morre durante resgate de cachorro em Alfredo Chaves
Durante o resgate, o subtenente Marco Antônio Cordeiro, do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Guarapari, se acidentou e morreu. O helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (NOTAer) chegou a resgatar o militar, que não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.
Bombeiros tentam resgatar cachorro em morro de Alfredo Chaves Crédito: Aldinei Cardoso da Silva

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