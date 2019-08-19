Bombeiros tentam resgatar cachorro em penhasco de Alfredo Chaves

Uma equipe do Corpo de Bombeiros tentou resgatar na tarde desta segunda-feira (19) um cachorro que estava preso em um penhasco há três dias no distrito de Sagrada Famíla, em Alfredo Chaves, região Serrana do Espírito Santo.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, Aldinei Cardoso da Silva, a corporação tentou localizar o animal mas, pelo lugar ser muito íngreme, os bombeiros encontraram dificuldades.
Durante o resgate, o subtenente Marco Antônio Cordeiro, do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Guarapari, se acidentou e morreu. O helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (NOTAer) chegou a resgatar o militar, que não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.