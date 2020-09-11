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Travessura animal

Bombeiros resgatam gato que estava preso em árvore há 4 dias em Vitória

Um segundo resgate também foi realizado na manhã desta sexta-feira (11), só que na Praia da Costa, em Vila Velha. Foi um outro gatinho que ficou preso na caixa da máquina de ar condicionado de um imóvel

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 17:26
Gato é resgatado após ficar preso em árvore
Gato é resgatado após ficar 4 dias preso em árvore no bairro Santo Antônio, em Vitória   Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Dois gatinhos deram trabalho para o Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feria (11). Os dois resgates, um em Vitória e o outro em Vila Velha, terminaram bem,  com os animais em segurança e no colo dos respectivos donos. 
A primeira operação de resgate aconteceu por volta das 9 h no bairro Santo Antônio, na capital. De acordo com informações divulgadas pelos militares, a equipe foi acionada pelo dono do felino, que subiu em uma árvore e não conseguiu descer. Ele já estava preso no local há quatro dias. Com o auxílio de equipamentos, os bombeiros conseguiram resgatar o gatinho que foi devolvido sem ferimentos para o dono. 
Ainda durante o período da manhã, uma segunda operação foi realizada, só que no bairro Praia da Costa, em Vila Velha.  A dona do animal relatou que o felino passou pela tela de proteção da janela e acabou caindo na caixa da máquina de ar condicionado, embaixo da fiação. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe também conseguiu resgatar o gato em segurança e ele foi devolvido para a tutora. Apesar do susto, o animal também não teve ferimentos.

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