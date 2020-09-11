Bombeiros resgatam gato que estava preso em árvore há 4 dias em Vitória

Dois gatinhos deram trabalho para o Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feria (11). Os dois resgates, um em Vitória e o outro em Vila Velha, terminaram bem, com os animais em segurança e no colo dos respectivos donos.
A primeira operação de resgate aconteceu por volta das 9 h no bairro Santo Antônio, na capital. De acordo com informações divulgadas pelos militares, a equipe foi acionada pelo dono do felino, que subiu em uma árvore e não conseguiu descer. Ele já estava preso no local há quatro dias. Com o auxílio de equipamentos, os bombeiros conseguiram resgatar o gatinho que foi devolvido sem ferimentos para o dono.
Ainda durante o período da manhã, uma segunda operação foi realizada, só que no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. A dona do animal relatou que o felino passou pela tela de proteção da janela e acabou caindo na caixa da máquina de ar condicionado, embaixo da fiação.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe também conseguiu resgatar o gato em segurança e ele foi devolvido para a tutora. Apesar do susto, o animal também não teve ferimentos.