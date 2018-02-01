Bombeiros emitem alerta sobre reinauguração de boate em Vitória

Trecho do alerta feito pelo Corpo de Bombeiros no Facebook Crédito: Facebook

O Corpo de Bombeiros emitiu um alerta pelas redes sociais afirmando que a boate Toro Black, em Santa Lúcia, Vitória, não tem Alvará de Licença da corporação para funcionar. Está marcada para a noite desta quinta-feira (1º) uma festa de reinauguração da boate, e, segundo a corporação, a organização do evento foi orientada a não realizar a festa "até que todas as medidas de segurança necessárias sejam garantidas e o processo de regularização seja concluído".

O TEXTO DO ALERTA

NOTA À POPULAÇÃO CAPIXABA

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, com vistas a zelar pela segurança dos capixabas e prevenir que se exponham a perigos envolvendo incêndio e pânico vem esclarecer que a boate Toro Black, localizada no município de Vitória, não possui Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros (ALCB) para funcionar.

Tal aviso se faz necessário já que foi publicada na imprensa a divulgação da reinauguração do estabelecimento.

A Corporação imediatamente entrou em contato com a organização e orientou sobre a impossibilidade de realizar o evento, até que todas as medidas de segurança necessárias sejam garantidas e o processo de regularização seja concluído.

Corpo de Bombeiros Militar Vida alheia e riquezas salvar!

FESTA DE REINAUGURAÇÃO

"Eles ainda não deram nem entrada no pedido de alvará de licença dos Bombeiros. Existe uma série de quesitos que precisam ser cumpridos e estar de acordo com os padrões de segurança. É preciso verificar entre outras coisas se o estabelecimento tem iluminação de emergência, porta corta fogo, se a rota de saída é adequada, se a quantidade de pessoas é adequada para o espaço. Tudo isso é necessário para que não ocorra uma tragédia como aconteceu na Boate Kiss", explicou Carlos Wagner, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros.

Carlos Wagner, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Crédito: TV Gazeta | Arquivo

O tenente-coronel reiterou ainda, que sem alvará dos Bombeiros, a casa não pode funcionar. "Eles precisam solicitar o alvará e regularizar essa situação. Se a boate abrir sem o alvará do Corpo de Bombeiros, nós vamos estar com uma equipe lá para notificá-los e encaminhar para o Ministério Público", garantiu.

O local onde ocorrerá o evento fica no segundo andar de um restaurante, chamado Toro Blanco, na Avenida Rio Branco.

Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória informou que o estabelecimento só possui Alvará de Localização e Funcionamento para abrir no térreo, onde hoje funciona a Toro Branco. O alvará do Corpo de Bombeiros é necessário para a emissão do alvará da prefeitura.

Segundo a nota enviada pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, uma equipe de fiscalização foi ao local, após receber denúncias, e intimou o proprietário para regularizar a atividade no segundo pavimento. "As ações fiscais vão continuar, em cumprimento das legislações municipais", encerra a nota.

OUTRO LADO

Acionado pelo Gazeta Online, o diretor-geral da boate Toro Black, Renato Rossoni, ele ainda não foi formalmente notificado da falta de alvará.