Boa Vista vai levar para a avenida homenagem a Nelson Mandela

Membros da Boa Vista trabalham na confecção dos carros no barracão da escola, em Jardim América, Cariacica Crédito: Vitor Jubini | AG

Valeu Mandela! O agradecimento ao mais conhecido líder da resistência negra da África do Sul vai ecoar por todos os cantos durante a passagem da Boa Vista pelo Sambão do Povo. A tradicional agremiação de Cariacica não só transformou as lutas do ex-presidente em samba como também aproveitará a celebração de seus cem anos para pedir por mais igualdade e pelo fim do histórico preconceito racial vivido no Brasil.

Nos dois primeiros setores falaremos mais sobre a África do Sul, como a época da prisão de Mandela, e depois partiremos para a luta por direitos em nosso país, adianta o carnavalesco Robson Goulart, que tem a missão de dar vida ao samba-enredo Sou Boa Vista sou Madiba o canto da igualdade que ecoa no centenário de Mandela. Segundo ele, apesar de estar mais técnico e enxuto, o desfile deste ano contará com a ousadia de seus componentes para conquistar a quinta estrela da atual campeã do grupo especial. Será uma escola colorida, empolgante e com vontade de vencer, garante.

Sob o comando de Gisele Machado Oliveira, o barracão central da escola, localizado em Itaquari, Cariacica, produz fantasias e ainda despacha materiais para as outras oficinas. Somente lá, já foram feitas cinco das 18 alas da escola. Há 19 anos na Boa Vista, Gisele conta que a emoção ao pisar no Sambão do Povo é sempre a mesma. Lá é sempre passa um filme na nossa cabeça sobre tudo o que fizemos aqui, revela.

Outra veterana é a professora Maria Gorete Alves Pinto Martinelli, 54, que abre mão de suas férias para colocá-la na avenida. Atrás da máquina de costura, na qual passa cerca de 14 horas por dia, ela lembra: Há 16 anos houve um desfile na Avenida Jerônimo Monteiro (em Vitória). Como eles precisavam de baianas, me pegaram no laço, eu fui e não parei mais. É muito amor.

Detalhe de uma das alegorias que falará sobre o período da prisão de Nelson Mandela Crédito: Vitor Jubini | AG

É esse mesmo amor que faz com que a outra professora, a Rosilene Tavares, 53, saia todos os dias da Praia da Costa, em Vila Velha, para ir ajudar no barracão. Para ela, a experiência é recompensadora. Alguns alunos meus eram da escola e sempre me chamavam. Um dia eu decidi vir e a partir de então meu marido, minha filha e meu genro também vêm, conta ela.

Quem também abre mão do tempo livre para ajudar é o estudante Rafael Frisso, 16. Ele, que herdou do pai o gosto pelos desfiles afirma que é Boa Vista para o que der e vir. Aqui eu faço d estudo um pouco, levo até serviço para casa. O amor pela escola é o que faz todos se doarem ao máximo.

Até os que chegaram agora já perceberam isso. Anderson Luiz do Nascimento Fragoso, 32, veio do Rio de Janeiro para trabalhar pela primeira vez com carnaval. O barracão virou literalmente a sua casa. Lá, ele ajuda na confecção das fantasias de dia e dorme à noite. O que mais me surpreendeu foi a recepção da comunidade. Todos se juntam para fazer um carnaval bonito, ressalta.

SAIBA MAIS

Enredo

Sou Boa Vista sou Madiba o canto da igualdade que ecoa no centenário de Mandela

Tem festa na terra sagrada

O filho de Thembu nasceu

África mãe, nação majestosa

A fé nos ancestrais lhe protegeu

Reluz na aldeia

A chama de uma história que encanta

Heróis, a força que emana

Dingane, Bambata e Makana

O invasor tentou mudar

O seu viver o seu pensar

Guerreiro da Lança lutou, viajou

Aprisionado jamais se entregou

E assim vamos nós

Em uma só voz

No mesmo ideal de igualdade

Meu canto é forte comunidade

Liberdade!

O Sol brilhou, abençoou

Madiba nos braços do povo

A esperança enfim renasceu

Prenúncio de um mundo novo

Transformar, recordar

No esporte a união tão sonhada

Lembranças Pimpinela da paz

Hoje meu samba diz

Apartheid nunca mais

O meu tambor vai ecoar

Chegou a Boa Vista em Aquarela

A sua luta pelo povo valeu

Valeu Mandela!

Número de componentes: 1500

Número de Alas: 18

Carros alegóricos: 4 carros

Intérprete : Emerson Xumbrega

Mestres de bateria: Douglas, Matheus e Gustavo

Rainha de Bateria: Kayra Xavier

Carnavalesco: Robson Goulart

Como comprar fantasias: Entrar em contato com Gisele no telefone 99925- 1116