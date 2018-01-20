Boa Vista vai levar para a avenida homenagem a Nelson Mandela

Valeu Mandela! O agradecimento ao mais conhecido líder da resistência negra da África do Sul vai ecoar por todos os cantos durante a passagem da Boa Vista pelo Sambão do Povo. A tradicional agremiação de Cariacica não só transformou as lutas do ex-presidente em samba como também aproveitará a celebração de seus cem anos para pedir por mais igualdade e pelo fim do histórico preconceito racial vivido no Brasil.
Nos dois primeiros setores falaremos mais sobre a África do Sul, como a época da prisão de Mandela, e depois partiremos para a luta por direitos em nosso país, adianta o carnavalesco Robson Goulart, que tem a missão de dar vida ao samba-enredo Sou Boa Vista sou Madiba o canto da igualdade que ecoa no centenário de Mandela. Segundo ele, apesar de estar mais técnico e enxuto, o desfile deste ano contará com a ousadia de seus componentes para conquistar a quinta estrela da atual campeã do grupo especial. Será uma escola colorida, empolgante e com vontade de vencer, garante.
Sob o comando de Gisele Machado Oliveira, o barracão central da escola, localizado em Itaquari, Cariacica, produz fantasias e ainda despacha materiais para as outras oficinas. Somente lá, já foram feitas cinco das 18 alas da escola. Há 19 anos na Boa Vista, Gisele conta que a emoção ao pisar no Sambão do Povo é sempre a mesma. Lá é sempre passa um filme na nossa cabeça sobre tudo o que fizemos aqui, revela.
Outra veterana é a professora Maria Gorete Alves Pinto Martinelli, 54, que abre mão de suas férias para colocá-la na avenida. Atrás da máquina de costura, na qual passa cerca de 14 horas por dia, ela lembra: Há 16 anos houve um desfile na Avenida Jerônimo Monteiro (em Vitória). Como eles precisavam de baianas, me pegaram no laço, eu fui e não parei mais. É muito amor.
É esse mesmo amor que faz com que a outra professora, a Rosilene Tavares, 53, saia todos os dias da Praia da Costa, em Vila Velha, para ir ajudar no barracão. Para ela, a experiência é recompensadora. Alguns alunos meus eram da escola e sempre me chamavam. Um dia eu decidi vir e a partir de então meu marido, minha filha e meu genro também vêm, conta ela.
Quem também abre mão do tempo livre para ajudar é o estudante Rafael Frisso, 16. Ele, que herdou do pai o gosto pelos desfiles afirma que é Boa Vista para o que der e vir. Aqui eu faço d estudo um pouco, levo até serviço para casa. O amor pela escola é o que faz todos se doarem ao máximo.
Até os que chegaram agora já perceberam isso. Anderson Luiz do Nascimento Fragoso, 32, veio do Rio de Janeiro para trabalhar pela primeira vez com carnaval. O barracão virou literalmente a sua casa. Lá, ele ajuda na confecção das fantasias de dia e dorme à noite. O que mais me surpreendeu foi a recepção da comunidade. Todos se juntam para fazer um carnaval bonito, ressalta.
SAIBA MAIS
Enredo
Sou Boa Vista sou Madiba o canto da igualdade que ecoa no centenário de Mandela
Tem festa na terra sagrada
O filho de Thembu nasceu
África mãe, nação majestosa
A fé nos ancestrais lhe protegeu
Reluz na aldeia
A chama de uma história que encanta
Heróis, a força que emana
Dingane, Bambata e Makana
O invasor tentou mudar
O seu viver o seu pensar
Guerreiro da Lança lutou, viajou
Aprisionado jamais se entregou
E assim vamos nós
Em uma só voz
No mesmo ideal de igualdade
Meu canto é forte comunidade
Liberdade!
O Sol brilhou, abençoou
Madiba nos braços do povo
A esperança enfim renasceu
Prenúncio de um mundo novo
Transformar, recordar
No esporte a união tão sonhada
Lembranças Pimpinela da paz
Hoje meu samba diz
Apartheid nunca mais
O meu tambor vai ecoar
Chegou a Boa Vista em Aquarela
A sua luta pelo povo valeu
Valeu Mandela!
Número de componentes: 1500
Número de Alas: 18
Carros alegóricos: 4 carros
Intérprete: Emerson Xumbrega
Mestres de bateria: Douglas, Matheus e Gustavo
Rainha de Bateria: Kayra Xavier
Carnavalesco: Robson Goulart
Como comprar fantasias: Entrar em contato com Gisele no telefone 99925- 1116
Ensaios: Ocorrem todas as sextas-feiras na quadra da escola em Itaquari, Cariacica.