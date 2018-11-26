Boa Vista faz campanha para reconstruir escola após incêndio

Selo do 21º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Rede Gazeta

Depois de três meses do incêndio que atingiu o barracão da Independentes de Boa Vista, e m Cariacica, comunidade e integrantes da escola se mobilizam para minimizar as consequências causadas pelo acidente. O fogo destruiu completamente dois carros alegóricos e outro foi parcialmente comprometido.

Os integrantes da escola estão correndo contra o tempo para arrecadar dinheiro. Uma campanha chamada Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima foi criada com o objetivo de arrecadar dinheiro por meio de doações das pessoas que se solidarizaram com o ocorrido.

A campanha começou no Facebook, na página oficial da escola, mas também será realizada uma festa no final do ano.

O presidente e intérprete da escola de samba, Emerson Xumbrega, acredita que vai conseguir juntar um dinheiro considerável para reestruturar a Boa Vista.

Imagino que com essa campanha em nossa página do Facebook, não só a nossa comunidade irá se sensibilizar, mas também pessoas que conhecem o nosso trabalho e veem como nos dedicamos todos os anos para participar do carnaval, desabafa.

Emerson Xumbrega mostrando os carros alegóricos que pegaram fogo no galpão da Escola de samba da Boa Vista Crédito: Ricardo Medeiros

A Boa Vista também realizará uma festa, em dezembro, e a ideia é convidar vários artistas do Estado e também nacionais para uma festa na própria quadra da escola e arrecadar dinheiro com a bilheteria do evento. Vamos fazer o convite para vários artistas, esperando que eles vejam pelo o que estamos passando e tenham empatia por nós, comenta.

Um dos ritmistas da escola, Gabriel Falcão, ainda lida com a dor de ver a sua escola passando por esse momento tão difícil. Desde novinho faço parte dessa família que é a Boa Vista. Essa escola é a minha casa, minha paixão. É o meu lar cultural. É muito doloroso estar aqui presenciando tudo o que aconteceu. Todo o nosso trabalho e esforço para que tudo desse certo foi perdido, afirma.

Apesar do ocorrido, a coreógrafa da escola, Márcia Cruz, está confiante em relação ao futuro da Boa Vista. O carnaval é a maior expressão cultural que une as pessoas. Eu tenho certeza que essa fase ruim vai passar, e nós vamos conseguir brilhar no próximo ano, assegura.

Quem quiser participar da campanha pode procurar a página oficial da escola no Facebook, basta acessar o link www.facebook.com/gresboavista. Uma festa também será realizada em dezembro e todo o dinheiro da bilheteria será revertido para cobrir o prejuízo causado pelo incêndio.

INCÊNDIO

No dia 27 de agosto, em uma segunda-feira, por volta das 20h30, o barracão da escola pegou fogo destruindo três carros alegóricos e um boneco. Emerson Xumbrega, o presidente da escola, imagina que o incêndio começou em um boneco de Nelson Mandela e que, após o boneco cair, o fogo se alastrou para os carros. A águia, símbolo da agremiação, também foi destruída.