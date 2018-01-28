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Folia!

Blocos de Jardim da Penha desfilam neste domingo; veja as fotos

O destino final foi a Praia de Camburi, em Vitória, próximo ao Quiosque 3
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2018 às 14:57

Publicado em 28 de Janeiro de 2018 às 14:57

Foliões curtem desfile de bloquinhos em Jardim da Penha neste domingo (28) Crédito: Caíque Verli
Começou a folia na Capital! Os blocos Tô Bebo, Boêmios do Jardam e Do Doido saíram da Praça Regina Frigeri Furno, conhecida como Praça do Epa, em Jardim da Penha, arrastando, na tarde deste domingo (28), cerca de mil foliões até a Praia de Camburi.
De bebês recém-nascidos a idosos: os blocos, com suas tradicionais marchinhas, reuniram moradores de várias idades.
O Joaquim tem apenas 1 mês e já foi para a rua curtir os blocos no bairro. Ele e a irmã Eduarda, de 4 anos, foram levados pelo pai Vitor Magnago e pela mãe Priscila Martins.
"É uma cultura nossa mesmo aqui do Brasil. É legal para ele acostumar com os amigos, com a 'baguncinha' querendo ou não do carnaval. E ele está se dando muito bem, está curtindo, não está chorando, gostando das marchinhas do carnaval", comenta.
O aposentado Paulo Roberto Alves, de 71 anos, um dos fundadores do bloco Tô Bebo, que desfila há 30 anos no bairro, carregou a família toda para a folia: a esposa, filhos, o genro e a neta."Bom demais, esse bloco aqui sempre foi muito família. É excelente. Meus filhos cresceram aqui", comemora o aposentado.
Até mesmo o cachorro Michael, de 2 meses, aproveitou os blocos. A dona, a professora de dança Tânia Freitas, de 63 anos, levou o cãozinho no colo.
"Ele tem que acostumar com o ritmo da mãe, né. Depois ele vai aprender a dançar", brincou Tânia, entre gargalhadas.
> Vitória tem desfile de 16 blocos a partir deste fim de semana
A Guarda Municipal e a Polícia Militar acompanharam o deslocamento dos blocos. A festa se encerrou no calçadão de Camburi, próximo ao quiosque 3. Em 2017, o Tô Bebo, o mais antigo entre os três blocos que desfilaram no domingo, não saiu nas ruas devido à greve da Polícia Militar.
 

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