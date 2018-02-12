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"Pai Nosso"

Bloco faz oração coletiva ao som da batucada em Vila Velha

Bloco Folia Saco Roxo abriu desfile neste domingo em Coqueiral de Itaparica rezando um 'Pai Nosso'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2018 às 21:56

Publicado em 11 de Fevereiro de 2018 às 21:56

O Bloco Folia Saco Roxo, que desfila na tarde deste domingo (11) pelas ruas do bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, fez uma "paradinha" diferente na folia. Um dos cofundadores, Miguel Motta Filho, 66, puxou uma oração coletiva antes da saída do trio elétrico. O resultado foi um "Pai Nosso" que terminou ao som da batucada. 
Veja o vídeo:
O Saco Roxo é um bloco muito família, como destacaram todos os foliões e organizadores, que se gabam: em quase 30 anos de história, nunca houve registro de violência.
Foliões de todas as idades, inclusive crianças, participam da festa do bloco, que tem até presença da ex-chacrete e ex-dançarina na lendária casa de shows de Sargentelli, no Rio, Beth Balanço.
Outro destaque fica com Andressa dos Santos Silva, 30, mãe de dois filhos, moradora do bairro Boa Vista, em seu quinto ano saindo como rainha do bloco.
Uma família uniu o útil ao agradável: a filhinha, Yasmin, de um ano e meio, foi ao primeiro bloquinho de sua vida, carregada em seu carrinho de bebê. O mesmo que também serviu de porta-caixa térmica para os pais, Thiago Ferreira Vieira e Fabiana Silva Pimenta, ambos de 37. "Esse é o melhor bloco família. Saímos todo ano", conta Thiago.
Com informações e fotos do repórter Vitor Vogas.

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