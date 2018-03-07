Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Bloco de granito deve ser retirado da BR 101 nas próximas horas
BR 101

Bloco de granito deve ser retirado da BR 101 nas próximas horas

Na parte da manhã, quando ocorreu o acidente, foi feita a remoção somente da carreta tombada, o que, desde então, provocou congestionamentos ao longo da BR 101. Um desvio foi feito para aliviar o tráfego

Publicado em 07 de Março de 2018 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 18:33
Carreta foi retirada e trânsito segue por desvio na BR 101 Crédito: Wagner Petri
O bloco de granito que caiu de uma carreta no quilômetro 215 da BR 101, em Ibiraçu, deve ser retirado até o final da tarde desta quinta-feira (7). A informação é da Eco101, concessionária que administra a via. A empresa dona da carreta foi notificada e está no local fazendo o procedimento de retirada, o que deve ocorrer até o final desta tarde. A via está totalmente interditada.
Na parte da manhã, quando ocorreu o acidente, foi feita a remoção somente da carreta tombada, o que, desde então, provocou congestionamentos ao longo da BR 101. Um desvio foi feito para aliviar o tráfego enquanto a pedra não é retirada. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória
Hospital Dr Jayme Santos Neves possui contêineres para atender ao provável aumento da demanda para os casos de Covid-19
Morador de rua tem o corpo incendiado enquanto dormia em Nova Almeida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados