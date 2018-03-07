Bloco de granito deve ser retirado da BR 101 nas próximas horas

O bloco de granito que caiu de uma carreta no quilômetro 215 da BR 101, em Ibiraçu, deve ser retirado até o final da tarde desta quinta-feira (7). A informação é da Eco101, concessionária que administra a via. A empresa dona da carreta foi notificada e está no local fazendo o procedimento de retirada, o que deve ocorrer até o final desta tarde. A via está totalmente interditada.
Na parte da manhã, quando ocorreu o acidente, foi feita a remoção somente da carreta tombada, o que, desde então, provocou congestionamentos ao longo da BR 101. Um desvio foi feito para aliviar o tráfego enquanto a pedra não é retirada.