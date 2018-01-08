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Superlotação

Blitz da PM flagra Gol com 10 passageiros na volta da praia na Serra

Tinha gente viajando até no porta-malas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2018 às 23:57

Publicado em 07 de Janeiro de 2018 às 23:57

Blitz da PM flagrou 10 pessoas em um Gol na volta da praia, na Serra Crédito: Divulgação/PM
O sol apareceu, o termômetro marcou 33° e o destino para aproveitar o domingo era um só: praia! Para aproveitar o calorão, uma família capixaba resolveu levar a máxima quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa a sério. Enquanto uns passaram um bom tempo nos pontos de ônibus lotados para voltar da praia, outros 10 investiram no famoso jeitinho brasileiro.
Durante uma blitz de rotina na Serra, policiais militares se depararam com uma cena bastante inusitada. Um veículo Gol foi abordado e surpreendeu os PMs. Com um total de 10 passageiros, tinha gente viajando até no porta-malas.
Sem conseguir entender como 10 pessoas ocupavam o espaço destinado para cinco, a polícia notificou o motorista e resolveu a irregularidade no local. A família que desafiou as leis da física precisou se separar, mas voltou para casa em segurança.
 

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