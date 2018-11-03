Blindado da 2ª Guerra está disponível para visitação em Vila Velha

O Sítio Histórico da Prainha, em Vila Velha, ganhou nesta sexta-feira (02) mais uma atração histórica: um blindado da Segunda Guerra Mundial. A peça foi colocada como parte das comemorações do centenário do exército no Espírito Santo, na Praça General Tiburcio, em frente à entrada do 38° Batalhão de Infantaria, e está aberta para visitação.
O presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV), Manoel Goes, elogiou a ação e afirma que a intenção é fazer com que as pessoas conheçam mais sobre a história. "A presença da icônica e impactante peça mostra para as crianças a tragédia que é uma guerra. Quantas vidas se perderam e quantas pessoas são mutiladas, para que não se repita mais", afirma.
Manoel explica que a ideia veio do atual comandante do BI, Oliveira Costa. "Foi feita uma linda fachada. O blindado vai compor perfeitamente a paisagem", elogia. Quem quiser visitar a peça, pode ir a qualquer hora do dia, pois está em um espaço aberto. Na Prainha, há também outros importantes pontos históricos a serem explorados como a Igreja Nossa Senhora do Rosário, a mais antiga do Brasil; a Casa da Memória; o Museu Homero Massena e o famoso Convento da Penha.