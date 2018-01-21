Bicicleta do Bike Vitória pode ser levada para outros municípios?

A imagem tem circulado nas redes sociais e intrigando os capixabas Crédito: Foto do Internauta

Uma foto circulou nas redes sociais neste sábado (20) e chamou a atenção de muitos capixabas. A imagem mostra um carro carregando uma bicicleta do Bike Vitória em um suporte na traseira do veículo pela Terceira Ponte, sentido Vila Velha.

Por meio de nota, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória informou que não é proibido colocar a bicicleta no carro e transportá-la para outro município. No entanto, alertou que o usuário tem o compromisso de devolver o veículo em alguma estação em Vitória, dentro do tempo estipulado para cada retirada  uma hora de segunda a sexta-feira e 1h30 nos finais de semana. Dessa forma, a prefeitura recomenda que a bicicleta não seja usada fora dos limites do município.

Segundo a prefeitura, se o tempo for ultrapassado, o usuário pagará um valor a cada hora adicional conforme estabelece o cadastro do Bike Vitória. Caso a bicicleta não seja devolvida, a empresa que administra o sistema fará um registro de furto na Polícia Civil, que irá investigar o caso.

A prefeitura ainda informou que em caso de assalto, o usuário deve fazer o registro de ocorrência em uma delegacia.