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Passando a limpo

Bicicleta do Bike Vitória pode ser levada para outros municípios?

A Prefeitura de Vitória informou que não é proibido levar a bicicleta para outras cidades. O usuário que deve ficar atento ao prazo e devolvê-la no tempo certo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2018 às 21:39

Publicado em 20 de Janeiro de 2018 às 21:39

A imagem tem circulado nas redes sociais e intrigando os capixabas Crédito: Foto do Internauta
Uma foto circulou nas redes sociais neste sábado (20) e chamou a atenção de muitos capixabas. A imagem mostra um carro carregando uma bicicleta do Bike Vitória em um suporte na traseira do veículo pela Terceira Ponte, sentido Vila Velha.
Por meio de nota, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória informou que não é proibido colocar a bicicleta no carro e transportá-la para outro município. No entanto, alertou que o usuário tem o compromisso de devolver o veículo em alguma estação em Vitória, dentro do tempo estipulado para cada retirada  uma hora de segunda a sexta-feira e 1h30 nos finais de semana. Dessa forma, a prefeitura recomenda que a bicicleta não seja usada fora dos limites do município.
> Veja outras matérias da seção "Passando a limpo"
Segundo a prefeitura, se o tempo for ultrapassado, o usuário pagará um valor a cada hora adicional conforme estabelece o cadastro do Bike Vitória. Caso a bicicleta não seja devolvida, a empresa que administra o sistema fará um registro de furto na Polícia Civil, que irá investigar o caso.
A prefeitura ainda informou que em caso de assalto, o usuário deve fazer o registro de ocorrência em uma delegacia.
 

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