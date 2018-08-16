Bebê morre no mesmo horário em que mãe era sepultada no ES

Momento em que Laura era transferida de hospital após parto de emergência Crédito: Fernando Madeira | GZ

Uma tragédia seguida de outra. A pequena Laura, que nasceu com sete meses, tentou lutar contra as estatísticas, mas foi mais uma vítima da violência. A notícia da morte da bebê chegou durante o enterro da mãe, Pâmela Soares, de 23 anos, às 16 horas desta quarta-feira (15), realizado no cemitério de Maruípe, em Vitória.

Pâmela, que chegou com vida ao hospital após ser atingida por bala perdida enquanto estava dentro de casa, em Gurigica, Vitória, passou por um parto de emergência.

A filha dela, Laura, estava internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva Infantil (Utin), do Hospital das Clínicas (Hucam). Ainda nos primeiros momentos de vida, a menina sofreu duas paradas cardíacas. Apesar do quadro de risco de Laura, familiares de Pâmela disseram, em entrevista na noite de terça-feira, que ela se recuperava bem e eles estavam esperançosos.





Pâmela Soares pretendia se mudar devido aos constantes tiroteios Crédito: Facebook

EXPECTATIVA



Enquanto liberava o corpo da jovem no Departamento Médico Legal (DML) na noite de terça-feira, a irmã de Pâmela comentou a expectativa da família com a chegada da bebê. Ela já tinha escolhido o nome, disse que seria Laura. Já estava tudo pronto, quartinho arrumado, tudo no lugar, lembrou.