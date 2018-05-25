Bebê abandonado na Serra: avô acusado de abuso queria 'raça pura'

Criança é encontrada sozinha em ponto de ônibus na Serra Crédito: Reprodução

Uma das suspeitas é de que o avô da criança abandonada na BR 101, na Serra, preso nesta quinta-feira (24) durante a CPI dos Maus-Tratos, pretendia criar uma comunidade fechada, em Itacaré, na Bahia, onde possui uma fazenda. Ele acredita, segundo a filha, que precisava criar uma "raça pura". Para atingir o objetivo, ele defendia as relações sexuais entre os membros da família. "Meu pai acha que as pessoas têm que ter relações sexuais na mesma família para melhorar a raça". O relato foi feito pela mãe da criança que prestou um longo depoimento.

A mãe da criança relatou ainda que o pai sempre dizia que "os problemas de saúde vêm pela mistura de raças". "Ele afirmava que só iríamos conseguir uma raça pura procriando entre familiares". Para ter êxito, ele defendia também que as pessoas deveriam andar peladas.

A avó biológica da criança também prestou depoimento e confirmou a versão dada pela filha. "Meu ex-marido não gostava que os filhos fossem à escola. E também não gostava de médicos. Ele pensa que todas as enfermidades decorrem da mistura de raças. Tem que fazer um sangue puro, uma raça pura", disse.

Ela acrescentou ainda que o ex-marido sempre falava que, se uma mulher tivesse grávida e soubesse que a criança era especial ou portadora de alguma doença, deveria fazer um aborto. "Somente ele que fala com Deus e é ele que sabe como deve ser criada uma criança", relatou. Contou ainda que foi agredida várias vezes, desde quando ficou noiva. Uma destas agressões ocorreu durante sua gravidez. "Ele tentou me enforcar".

Já o tio da criança confirmou, em depoimento, pouco antes de ser preso, que seu pai pretendia criar uma comunidade. "Meu pai queria uma comunidade longe de vocês que estão nos acusando agora". Mas não faz nenhuma citação a uma possível criação de uma raça pura.

Afirmou ainda que, apesar de morarem distantes, tinham contato com os vizinhos, que os visitavam com frequência. "Meu pai e eu trabalhamos na roça. Construímos nossa própria casa".

Ele também negou o cometimento dos abusos. "Somos inocentes. Somos gente boa, nunca fizemos nada errado". Segundo ele, sua mãe é que teria sofrido abuso praticados por parte do pai dela, ou seja, do seu avô. "Cerca de 97% destas situações ficam no inconsciente e ela passou para os filhos. Minha irmã pode ter recordações que a mãe passou para ela", disse.

Ele também ficou revoltado ao ser preso durante a audiência. Disse ainda aos relatores que tinha informações de que o exame que comprovaria os abusos na criança tinha resultado negativo. "Meu sobrinho não foi abusado. Ele é muito branquinho e tem a pele sensível".

O titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Lorenzo Pazolini, afirmou que os exames feitos na criança comprovaram abusos sexuais.