Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Bêbado armado com faca tem ataque de fúria dentro de Transcol
Confusão em Vitória

Bêbado armado com faca tem ataque de fúria dentro de Transcol

Segundo a PM, o acusado foi contido por passageiros após quebrar os vidros do coletivo; ele tinha sinais visíveis de embriaguez

Publicado em 06 de Março de 2018 às 19:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 19:45
A confusão aconteceu dentro de um Transcol, na Reta da Penha Crédito: Internauta | Whatsapp
A Polícia Militar e o Samu foram acionados após uma confusão dentro do Transcol, na tarde desta terça-feira (6), em plena Reta da Penha, na Capital. Segundo informações da assessoria da PM, uma guarnição foi acionada após o Ciodes receber informações de que um homem com sinais visíveis de embriaguez e armado com uma arma branca (material cortante, que pode ser uma faca, por exemplo) foi contido por passageiros após o acusado quebrar os vidros do coletivo e agredir verbalmente outros ocupantes do ônibus. 
Bêbado armado com faca tem ataque de fúria dentro do Transcol
Uma ambulância do Samu chegou a ficar atravessada na Reta da Penha, na altura do cruzamento com a Avenida Rio Branco. Segundo testemunhas, o acusado embarcou no Transcol, que fazia a linha 504 (Itacibá x Jacaraípe), no Terminal de Cariacica.
Quando o coletivo passava pela Avenida Vitória, o homem surtou, dando um chute na porta do ônibus. Assustados, os passageiros pediram ao motorista que ele parasse o veículo para que todos descessem. O motorista não parou, e o acusado continuar a dar murros na porta, quebrando os vidros.
Ao perceber a gravidade da confusão, o motorista parou o ônibus, e o acusado saiu com um punhal em mãos. Em seguida, passageiros desceram do coletivo e conseguiram deter e desarmar o acusado.
O homem foi encaminhado para o Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá, em Vitória. Ele machucou somente a mão e ninguém mais se feriu.
Cerca de 60 passageiros estavam no ônibus no momento da confusão.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados