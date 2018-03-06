Bêbado armado com faca tem ataque de fúria dentro de Transcol

A confusão aconteceu dentro de um Transcol, na Reta da Penha Crédito: Internauta | Whatsapp

A Polícia Militar e o Samu foram acionados após uma confusão dentro do Transcol, na tarde desta terça-feira (6), em plena Reta da Penha, na Capital. Segundo informações da assessoria da PM, uma guarnição foi acionada após o Ciodes receber informações de que um homem com sinais visíveis de embriaguez e armado com uma arma branca (material cortante, que pode ser uma faca, por exemplo) foi contido por passageiros após o acusado quebrar os vidros do coletivo e agredir verbalmente outros ocupantes do ônibus.

Your browser does not support the audio element. Bêbado armado com faca tem ataque de fúria dentro do Transcol

Uma ambulância do Samu chegou a ficar atravessada na Reta da Penha, na altura do cruzamento com a Avenida Rio Branco. Segundo testemunhas, o acusado embarcou no Transcol, que fazia a linha 504 (Itacibá x Jacaraípe), no Terminal de Cariacica.

Quando o coletivo passava pela Avenida Vitória, o homem surtou, dando um chute na porta do ônibus. Assustados, os passageiros pediram ao motorista que ele parasse o veículo para que todos descessem. O motorista não parou, e o acusado continuar a dar murros na porta, quebrando os vidros.

Ao perceber a gravidade da confusão, o motorista parou o ônibus, e o acusado saiu com um punhal em mãos. Em seguida, passageiros desceram do coletivo e conseguiram deter e desarmar o acusado.

O homem foi encaminhado para o Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá, em Vitória. Ele machucou somente a mão e ninguém mais se feriu.

Cerca de 60 passageiros estavam no ônibus no momento da confusão.