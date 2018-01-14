Batida deixa três feridos e derruba árvore em Vitória

Três pessoas ficaram feridas com uma batida entre um carro e um ônibus na Avenida Paulino Muller, em Jucutuquara, bairro de Vitória. O acidente, que aconteceu por volta das 9h35 deste domingo (14), ainda derrubou uma árvore e bloqueia parte da via.
De acordo com o Videomonitoramento de Vitória, nenhuma das vítimas morreu e elas estão sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros, que está no local. Um trecho da Avenida Paulino Muller está interditado até que os veículos e a árvore, que caiu sob a via, sejam removidos.
Segundo a Guarda de Vitória, a dinâmica do acidente ainda não é conhecida.