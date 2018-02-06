Barranco desliza e terra invade imóvel em Cariacica

Devido às fortes chuvas na Grande Vitória, um barranco acabou deslizando e a terra invadiu um imóvel onde funciona uma loja e uma residência no bairro Sotelândia, em Cariacica. O incidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (06) na Rua Fernando Antônio, a principal do bairro.

A moradora da casa e proprietária da loja, Ana Maria Silva dos Reis, explicou que estava dormindo quando ouviu um barulho e acordou assustada. A água já estava na altura do pneu do carro. Chamei meu marido e tentamos abrir a porta da cozinha. Chegando lá tinha muita água, que invadiu a loja e a casa, explicou.

Moradora do local há 40 anos, ela completou que já havia passado por alguns alagamentos, mas nunca com tamanha intensidade. A família precisou acionar a Defesa Civil, por não saberem o que fazer com tanta terra.

Dona Ana disse que está pensando em alugar uma caçamba ou contratar alguém para ajudar a limpar o imóvel. Deve ter umas quatro caçambas de terra. Estou tentando limpar desde as 3 horas da manhã, completou.

A vendedora Polyana Helena, de 25 anos, também mora na rua do deslizamento e parte do barranco atrás da casa dela cedeu da mesma forma. Ela contou que quando acordou e viu a situação ficou desesperada. Segundo ela, os moradores pedem pela colocação de uma geomanta, que já foi instalada em um ponto mais à frente da rua. "Eles só colocaram quando houve morte".

Os moradores pedem mas dizem que não há respostas da Prefeitura de Cariacica. "Nem conseguimos dormir em época de chuva com tanta preocupação", completou Polyana.

DEFESA CIVIL

A Defesa Civil informou que a limpeza do local deve ser realizada pelos proprietários, por se tratar de uma propriedade privada. Ainda de acordo com a instituição, 23 bairros correm risco em Cariacica. Sotelândia, Nova Canaã, Porto de Santana, Bairro Aparecida e Alto Lage são os principais. Durante a semana vários alertas de chuvas intensas foram emitidos para o Espírito Santo.

Em nota, a Prefeitura de Cariacica informa que "em Sotelândia, na rua Fernando Antônio, já há um estudo para instalação de uma geomanta. A previsão é que as intervenções sejam feitas no primeiro semestre de 2018.

VILA VELHA

Muito perto de Sotelândia, em Cobilândia, já em Vila Velha, a situação também era dramática. Os motoristas enfrentavam além de muita água, semáforos com problema - o que causava uma confusão no trânsito. No limite entre os dois municípios o Rio Marinho transbordou, deixando moradores dos dois lados ilhados em alguns momentos e motoristas sem saber se estavam correndo risco de estragar o veículo.