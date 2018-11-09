Barranco cede e interdita rua em Cariacica

Um barranco cedeu e derrubou um muro na noite desta quinta-feira (8) e parte da rua Maria Preta, no bairro Rosa da Penha, em Cariacica ficou interditada.
De acordo com o empresário Lucas Silva Passos, os moradores usaram pneus para sinalizar a via. O jovem afirmou que, apesar do acidente, ninguém ficou ferido.
Uma equipe da Defesa Civil atendeu a ocorrência na região.
PEDRA DESLIZA E ATINGE EMPRESA
Também no município, uma pedra grande rolou de um barranco e atingiu um galpão de uma empresa, na Rodovia do Contorno, em Cariacica. Duas pessoas ficaram feridas, mas não apresentaram lesões graves, de acordo com o Corpo de Bombeiros.
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