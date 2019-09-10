Bar onde aconteceu tiroteio em Cariacica estava irregular

Bar onde aconteceu tiroteio envolvendo PMs em Cariacica Crédito: José Renato Campos

O bar onde ocorreu um tiroteio na madrugada desta terça-feira (10), que resultou na morte de Aldair Sousa de Alomba Domingos e deixou outras quatro pessoas feridas, será autuado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec) de Cariacica

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Segundo o órgão, o estabelecimento situado na Rua Avelino Domingos, em Campo Grande, não possui alvará de funcionamento.

“A Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec) de Cariacica informa que o estabelecimento não possui alvará de funcionamento. Uma equipe da fiscalização de Posturas será enviada ao local para autuar o proprietário da casa”.

O tiroteio

Aldair estava acompanhado de Paulo Fhilipe. Eles chegaram ao estabelecimento por volta de 1h30 desta terça-feira (10). De acordo com testemunhas, os dois estariam consumindo drogas. Eles foram advertidos pelos seguranças, mas teriam insistido com o comportamento dentro do bar. Após uma discussão, a dupla saiu em um Peugeot 207.

Os dois voltaram armados, atiraram na direção do bar e tentaram fugir no veículo. Dois soldados da PM, que estavam de folga, presenciaram a cena e revidaram os tiros. O carro em que os suspeitos estavam foi atingido com diversos disparos. Aldair, que estava no banco do carona, foi atingido na cabeça, barriga, pescoço e tornozelo.

Paulo Fhilipe conseguiu dirigir até a Avenida Expedito Garcia, no mesmo bairro, mas Aldair não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ainda no carro.

O outro lado