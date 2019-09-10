O bar onde ocorreu um tiroteio na madrugada desta terça-feira (10), que resultou na morte de Aldair Sousa de Alomba Domingos e deixou outras quatro pessoas feridas, será autuado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec) de Cariacica.
Bar onde aconteceu tiroteio em Cariacica estava irregular
Segundo o órgão, o estabelecimento situado na Rua Avelino Domingos, em Campo Grande, não possui alvará de funcionamento.
“A Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec) de Cariacica informa que o estabelecimento não possui alvará de funcionamento. Uma equipe da fiscalização de Posturas será enviada ao local para autuar o proprietário da casa”.
O tiroteio
Aldair estava acompanhado de Paulo Fhilipe. Eles chegaram ao estabelecimento por volta de 1h30 desta terça-feira (10). De acordo com testemunhas, os dois estariam consumindo drogas. Eles foram advertidos pelos seguranças, mas teriam insistido com o comportamento dentro do bar. Após uma discussão, a dupla saiu em um Peugeot 207.
Os dois voltaram armados, atiraram na direção do bar e tentaram fugir no veículo. Dois soldados da PM, que estavam de folga, presenciaram a cena e revidaram os tiros. O carro em que os suspeitos estavam foi atingido com diversos disparos. Aldair, que estava no banco do carona, foi atingido na cabeça, barriga, pescoço e tornozelo.
Paulo Fhilipe conseguiu dirigir até a Avenida Expedito Garcia, no mesmo bairro, mas Aldair não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ainda no carro.
O outro lado
Nós tentamos contato por telefone com o dono do bar durante todo o dia, mas ele não atendeu as ligações. Também estivemos no bar durante a tarde, mas não havia ninguém no estabelecimento para comentar a autuação pela falta de alvará de funcionamento.