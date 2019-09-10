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Bar onde aconteceu tiroteio em Cariacica estava irregular

O estabelecimento não tinha alvará de funcionamento. Secretaria de Desenvolvimento de Cariacica vai enviar equipe de fiscalização de posturas para autuar o local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 17:48

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 17:48

Bar onde aconteceu tiroteio envolvendo PMs em Cariacica Crédito: José Renato Campos
O bar onde ocorreu um tiroteio na madrugada desta terça-feira (10), que resultou na morte de Aldair Sousa de Alomba Domingos e deixou outras quatro pessoas feridas, será autuado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec) de Cariacica.
Bar onde aconteceu tiroteio em Cariacica estava irregular
>Promoter de festa conta como começou tiroteio em bar de Cariacica
Segundo o órgão, o estabelecimento situado na Rua Avelino Domingos, em Campo Grande, não possui alvará de funcionamento.
“A Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec) de Cariacica informa que o estabelecimento não possui alvará de funcionamento. Uma equipe da fiscalização de Posturas será enviada ao local para autuar o proprietário da casa”.
O tiroteio
Aldair estava acompanhado de Paulo Fhilipe. Eles chegaram ao estabelecimento por volta de 1h30 desta terça-feira (10). De acordo com testemunhas, os dois estariam consumindo drogas. Eles foram advertidos pelos seguranças, mas teriam insistido com o comportamento dentro do bar. Após uma discussão, a dupla saiu em um Peugeot 207.
Os dois voltaram armados, atiraram na direção do bar e tentaram fugir no veículo. Dois soldados da PM, que estavam de folga, presenciaram a cena e revidaram os tiros. O carro em que os suspeitos estavam foi atingido com diversos disparos. Aldair, que estava no banco do carona, foi atingido na cabeça, barriga, pescoço e tornozelo.
>Troca de tiros entre PMs e clientes de bar termina em morte em Cariacica
Paulo Fhilipe conseguiu dirigir até a Avenida Expedito Garcia, no mesmo bairro, mas Aldair não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ainda no carro.
O outro lado
Nós tentamos contato por telefone com o dono do bar durante todo o dia, mas ele não atendeu as ligações. Também estivemos no bar durante a tarde, mas não havia ninguém no estabelecimento para comentar a autuação pela falta de alvará de funcionamento. 

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