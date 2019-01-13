Bar na Rua da Lama é interditado após venda de bebida para menor de idade

Bar localizado na Rua da Lama foi fechado após vender bebida a menores de idade Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

Um bar na Rua da Lama, em Jardim da Penha, foi fechado após a fiscalização flagrar a venda de bebida alcoólica para menores de idade. O fato ocorreu na noite de sexta-feira (11) e o estabelecimento poderá ser reaberto somente após o pagamento de multa.

O flagrante ocorreu após o Comitê de Manutenção da Ordem Pública, que é composto por Guarda Municipal, Disque-Silêncio, Vigilância Sanitária, Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec), Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, realizar uma ação integrada com o Procon Vitória no local.

“A equipe flagrou um bar vendendo bebidas alcoólicas para menores e, por infringir o Estatuto da Criança e do Adolescente, emitiu um auto de infração e constatação, interditando o estabelecimento”, disse a Prefeitura de Vitória por meio de nota.

Segundo o executivo municipal, foi aberto um processo e o bar só poderá reabrir após a dona do local realizar o pagamento da multa, que vai variar conforme o faturamento do estabelecimento. No entanto, esse valor não foi divulgado.

O Comitê de Manutenção da Ordem Pública, ligado à Secretaria de Segurança Urbana (Semsu), atua para coibir excessos em qualquer tipo de evento realizado em espaço público ou privado de livre acesso, gratuito ou pago. Qualquer pessoa pode denunciar eventos clandestinos por meio do telefone 190 ou Fala Vitória 156.