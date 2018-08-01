Bar em Vitória entrega vídeos à polícia após denúncia de agressão

Kathleen machucou o dedo durante a confusão Crédito: Reprodução | Facebook

Vitória, durante a madrugada do último domingo (29), o advogado Frederico Machado  que faz a defesa do estabelecimento  negou as acusações de que jovens foram agredidos por funcionários da casa e informou que entregou as imagens do circuito interno à Polícia Civil nesta quarta-feira (1). A universitária Kathleen Pagani, 27 anos, acusa os seguranças de terem agredido dois amigos que participavam de uma comemoração de aniversário no bar. Após a confusão que aconteceu no bar Let's Steak & Beer, localizado em, durante a madrugada do último domingo (29), o advogado Frederico Machado  que faz a defesa do estabelecimento  negou as acusações de que jovens foram agredidos por funcionários da casa e informou que entregou as imagens do circuito interno ànesta quarta-feira (1). A universitária Kathleen Pagani, 27 anos,

Em nota, o advogado disse que os convidados da universitária começaram com a confusão. Ele afirmou que os rapazes estavam alterados e jogavam bebidas para cima, o que gerou reclamação de diversos clientes. Segundo Frederico, o gerente pediu para que os convidados tivessem um comportamento adequado no ambiente.

O advogado contou que, em um determinado momento, um fotógrafo teria feito uma imagem de uma das convidadas, quando um dos rapazes teria tentado tomar a câmera da mão do profissional. Ele teria sido agredido com uma garrafada na cabeça, desmaiou e foi levado aos fundos do estabelecimento para receber os primeiros socorros. Frederico disse que um grupo de oito homens, que seriam convidados da universitária, também se dirigiu ao cômodo e iniciou uma discussão.

Durante a confusão, Kathleen machucou o dedo e teve que passar por uma pequena cirurgia. Frederico afirmou que o estabelecimento ofereceu os primeiros socorros à jovem, mas ela nega.

O fotógrafo que diz ter sido agredido pelos convidados da festa realizou representação criminal contra os envolvidos no ocorrido.

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Kathleen Pagani também registrou um boletim de ocorrência Crédito: Reprodução | Facebook

Os jovens Kathleen Pagani e Lucas Ferreira Campos alegam outra versão do ocorrido. Segundo eles, a confusão teria começado quando, ao bater parabéns, um dos seguranças teria confundido a comemoração com uma confusão e partiu para cima dos convidados. Lucas afirma que também foi agredido por um fotógrafo. "Ele achou que a gente estava brigando e veio pra cima da gente, falando que ali não era lugar pra acontecer isso".

Kathleen disse à reportagem que os seguranças levaram Lucas e o irmão dele, Cleiton Ferreira Venâncio, de 31 anos, para dentro de uma sala anexa ao local, onde eles teriam sofrido mais agressões. Ao tentar tirar os convidados da confusão, ela disse que um dos seguranças chegou a abrir a porta, mas logo fechou e acabou prendendo o dedo dela.