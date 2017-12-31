Banhistas lotam as praias no último dia do ano

O banho de mar no último dia do ano é uma tradição para algumas pessoas, que desejam curtir a virada com as energias renovadas. Para elas, o último domingo de 2017 não poderia ter clima mais perfeito para quem quer mergulhar numa despedida em alto estilo: céu azul e muito calor.

Na Grande Vitória, as praias ficaram lotadas de famílias e grupos de amigos, que começaram cedo as comemorações. O tempo bom garantiu a diversão dos turistas, que marcam presença no feriadão.