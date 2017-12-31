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Verãozão

Banhistas lotam as praias no último dia do ano

O tempo bom garantiu a diversão dos banhistas na Grande Vitória

Publicado em 31 de Dezembro de 2017 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2017 às 18:22
O banho de mar no último dia do ano é uma tradição para algumas pessoas, que desejam curtir a virada com as energias renovadas. Para elas, o último domingo de 2017 não poderia ter clima mais perfeito para quem quer mergulhar numa despedida em alto estilo:  céu azul e muito calor. 
Na Grande Vitória, as praias ficaram lotadas de famílias e grupos de amigos, que começaram cedo as comemorações. O tempo bom garantiu a diversão dos turistas, que marcam presença no feriadão.
Na orla de Vila Velha, os banhistas tiveram que disputar o espaço na areia com as barracas já instaladas por quem vai assistir à queima de fogos no local à meia-noite. Na Praia da Costa, o show pirotécnico terá duração de oito minutos.

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