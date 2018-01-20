Banhistas aproveitam dia de sol na Curva da Jurema, em Vitória

Com a onda de calor que tomou conta do Estado, muitos banhistas aproveitaram o sábado (20) para se refrescarem na Curva da Jurema, em Vitória. As altas temperaturas devem predominar no Espírito Santo, pelo menos, até o final de janeiro. Já em fevereiro, mês de carnaval, o sol deve dar uma trégua, e pode chover no Espírito Santo.
DIVERSÃO
Além das praias, o Espírito Santo está repleto de programação gratuita nas praias. Em Linhares, o fim de semana será ao som de axé, rock, sertanejo, pagode, além de aulas de dança e aeróbica. A programação vai acontecer em Pontal do Ipiranga. Já em Vila Velha terá shows de música e bastante exercício físico com aulas de Zumba e Fitdance, entre outros, e também partidas esportivas. A programação vai acontecer na Praia da Costa e na Barra do Jucu.
PRAIAS PRÓPRIAS PARA BANHO
Em dezembro de 2017, o teste de balneabilidade realizado nas praias do Espírito Santo identificou que 15 praias de Vitória, Serra e Vila Velha estavam impróprias para banhistas. Mas, felizmente, esse cenário mudou. A maior parte das praias capixabas estão próprias para banho. Ao todo, apenas sete praias permanecem impróprias no Estado.