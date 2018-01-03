Banhista tem pernas e braços queimados por águas-vivas em Camburi

Águas-vivas foram capturadas em uma sacola na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Internauta / Amanda Maria Barros

A estação mais quente do ano pede um banho refrescante de mar. Porém, quem foi a Praia de Camburi, em Vitória, nesta terça-feira (02), se surpreendeu com a quantidade de água-vivas. O animal marinho provocou queimaduras nos banhistas.

A comerciante Amanda Maria Barros, de 34 anos, foi a praia com as duas filha e o marido para curtir o dia de folga. Quando entrou no mar próximo ao quiosque oito, no final da orla de Camburi, teve contado com as águas-vivas. Amanda teve queimaduras nos braços, em uma das mãos e nas pernas.

A praia de Camburi está infestada de água-vivas. Algumas pessoas falaram que elas estavam afastadas, em alto mar, mas depois apareceram na beira da praia, relatou Amanda.

Amanda afirma ainda que três crianças também tiveram queimaduras, e que os turistas ficaram impressionados com a quantidade de águas-vivas no local. Algumas pessoas foram embora após o ocorrido.

Amanda afirma ter visto mais de dez água-vivas na praia. Ela conta que, quando chegou em casa, começaram a aparecer bolhas nos locais onde foi queimada.

surfistas foram queimados pelo animal na praia de Regência, em Linhares. Houve também relatos em Fundão e Aracruz. Há uma semana, o Gazeta Online noticiou que. Houve também relatos em Fundão e Aracruz.

COMUNS NO VERÃO

O biólogo e comentarista da rádio CBN Vitória, Marco Bravo, explicou que no verão é comum as águas-vivas ficarem mais ativas. Ao se depararem com algum banhista, ela não o ataca, mas se defende.

Não é um ataque. É uma defesa. O homem não é uma presa da água-viva. O homem que ocupou o espaço que ela estava e, para se proteger, ela liberou a célula urticante, comentou.

Bravo informou que em mares muito poluídos é comum o aparecimento de água-viva. No entanto, ele afirma que esse não é o caso da Praia de Camburi. O principal fator, na avaliação do especialista, é o calor.

Nos perguntamos: por que está tendo muita água-viva? Quem é o predador dela? São as tartarugas e determinados peixes. Se há muita água-viva é porque está acontecendo um desequilíbrio. No nosso caso (de Camburi) o causador é o verão. Quando faz calor, ela deixa de ficar fixa e fica mais ativa, explicou.

Ao ser atingido por uma água-viva, o biólogo orienta que o banhista procure um posto de saúde. De acordo com ele, o médico irá prescrever o remédio ideal a ser passado na queimadura. Além disso, Bravo destacou que ao ver que no mar tem água-viva, é melhor não entrar na água.

Não há necessidade de a prefeitura sinalizar que no local há o animal porque não tem como prever. Elas se movem. A água-viva não é uma coisa fixa. A administração municipal já se responsabiliza em informar sobre a balneabilidade das praias, conclui.