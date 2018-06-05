Bandidos usam carro para arrombar porta de loja e furtar TVs na Serra

Criminosos invadiram loja de eletrodomésticos na Serra Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta

Desta vez, o crime aconteceu por volta das 3 horas da madrugada. Os bandidos usaram o carro para quebrar a porta e invadir a loja, que fica na avenida Abdo Saad, uma das principais de Jacaraípe. Havia uma contenção de aço na frente da porta, mas com o uso do carro, ela também foi quebrada. O prejuízo ainda não foi contabilizado.

De acordo com o que funcionários da loja relataram à reportagem da TV Gazeta, essa não é a primeira vez que o local sofre com uma ação desse tipo. Há cerca de cinco meses, bandidos também invadiram a loja da mesma forma. Nesta terça, os criminosos deixaram um rastro de eletrodomésticos quebrados e levaram algumas televisões que estavam no mostruário.

EM VITÓRIA

Bandidos usam carro para arrombar porta de loja no Centro de Vitória Crédito: Eduardo Dias