Bandidos usam carro para arrombar porta de loja e furtar TVs na Serra

Aconteceu de novo. Bandidos usaram um carro para arrombar uma loja de eletrodomésticos, na madrugada desta terça-feira (05), em Jacaraípe, na Serra. A ação dos criminosos foi semelhante ao que aconteceu em uma loja no Centro de Vitória, nesta segunda-feira (04).
Desta vez, o crime aconteceu por volta das 3 horas da madrugada. Os bandidos usaram o carro para quebrar a porta e invadir a loja, que fica na avenida Abdo Saad, uma das principais de Jacaraípe. Havia uma contenção de aço na frente da porta, mas com o uso do carro, ela também foi quebrada. O prejuízo ainda não foi contabilizado.
De acordo com o que funcionários da loja relataram à reportagem da TV Gazeta, essa não é a primeira vez que o local sofre com uma ação desse tipo. Há cerca de cinco meses, bandidos também invadiram a loja da mesma forma. Nesta terça, os criminosos deixaram um rastro de eletrodomésticos quebrados e levaram algumas televisões que estavam no mostruário.
EM VITÓRIA
Bandidos também usaram um carro para invadir uma loja de eletrodomésticos no Centro de Vitória na madrugada desta segunda-feira (04). A ação aconteceu por volta das 3h. Segundo uma funcionária, os criminosos arrombaram a porta, que já tinha uma proteção de aço, e tentaram colocar no veículo alguns televisores. Mas, como os aparelhos estavam presos a um cabo de aço, o alarme tocou e os assaltantes fugiram.