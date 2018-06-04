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Bandidos usam carro para arrombar loja de eletrodomésticos em Vitória

A ação aconteceu por volta das 3h. Criminosos tentaram furtar TVs, mas só conseguiram levar duas, já que os aparelhos estavam presos a um cabo de aço

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 09:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 09:49
Bandidos usaram um carro para invadir uma loja de eletrodomésticos no Centro de Vitória na madrugada desta segunda-feira (04). A ação aconteceu por volta das 3h. Segundo uma funcionária, os criminosos arrombaram a porta, que já tinha uma proteção de aço, e tentaram colocar no veículo alguns televisores. Mas, como os aparelhos estavam presos a um cabo de aço, o alarme tocou e os assaltantes fugiram. 
O estabelecimento, que fica na Avenida Jerônimo Monteiro, em frente à Praça Costa Pereira, já foi alvo de bandidos outras vezes. O gerente da loja informou à reportagem da TV Gazeta que os criminosos conseguiram furtar duas TVs do estabelecimento.
Com informações de Eduardo Dias e da TV Gazeta
OUTROS CASOS
Loja de eletrodomésticos que fica no Centro de Vitória, é arrombada na noite deste domingo (28) Crédito: Eduardo Dias
A mesma loja foi arrombada por bandidos na noite do dia 29 de janeiro deste ano. Só no segundo semestre do ano passado, o local também foi invadido outras vezes. Em julho de 2017, criminosos invadiram a loja em horário comercial. Testemunhas informaram que o assalto aconteceu por volta de 16h, e o local estava cheio de clientes quando o grupo anunciou o assalto. Eles quebraram os vidros do balcão e levaram cerca de sete aparelhos celulares. Ninguém ficou ferido. 
Em agosto, 21 aparelhos celulares foram levados pelos assaltantes. O crime também aconteceu na parte da tarde, por volta de 12h30. Um dos bandidos era um adolescente de 15 anos, que foi detido pela Polícia Civil (PC) e autuado por roubo qualificado por concurso de pessoa e emprego de arma de fogo. 
Já em novembro, um carro foi usado para arrombar a porta da filial do estabelecimento, dessa vez na Avenida Princesa Isabel, também no Centro, durante a madrugada. Os bandidos usaram um Fiat Palio branco, roubado, para destruir a porta de aço do estabelecimento e entrar no local. O crime aconteceu por volta das 3 horas. No estabelecimento, funcionários da loja relataram aos Policiais Militares que deram falta de celulares e aparelhos de TV LCD.

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