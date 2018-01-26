Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Bandeira tarifária continua verde em fevereiro na conta de luz
Alívio no Bolso

Bandeira tarifária continua verde em fevereiro na conta de luz

A cor da bandeira é impressa na conta de luz (vermelha, amarela ou verde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 20:55

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 20:55

Conta de luz Crédito: Arquivo
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (26) que as contas de luz terão bandeira verde no mês de fevereiro. Com isso, os consumidores não precisarão pagar adicional na tarifa no próximo mês. Em janeiro, também vigorou a bandeira verde. A manutenção da bandeira verde foi possível em razão do aumento das chuvas nas últimas semanas que ajudaram a recuperar o nível dos reservatórios das hidrelétricas.
O sistema de bandeiras sinaliza o custo real da energia gerada. A cor da bandeira é impressa na conta de luz (vermelha, amarela ou verde). Quando chove menos, por exemplo, os reservatórios das hidrelétricas ficam mais vazios e é preciso acionar mais termelétricas para garantir o suprimento de energia no país. Nesse caso, a bandeira fica amarela ou vermelha, de acordo com o custo de operação das termelétricas acionadas.
Em dezembro, vigorou a bandeira tarifária vermelha em patamar 1, o que representa cobrança extra nas contas de luz de R$ 3 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Em novembro, a bandeira ficou na cor vermelha patamar 2, a mais alta da escala criada pela agência. Na ocasião, a cobrança adicional para cada 100 kWh consumidos foi de R$ 5, após reajuste feito pela Aneel.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 
Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados