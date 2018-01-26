Bandeira tarifária continua verde em fevereiro na conta de luz

Conta de luz Crédito: Arquivo

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (26) que as contas de luz terão bandeira verde no mês de fevereiro. Com isso, os consumidores não precisarão pagar adicional na tarifa no próximo mês. Em janeiro, também vigorou a bandeira verde. A manutenção da bandeira verde foi possível em razão do aumento das chuvas nas últimas semanas que ajudaram a recuperar o nível dos reservatórios das hidrelétricas.

O sistema de bandeiras sinaliza o custo real da energia gerada. A cor da bandeira é impressa na conta de luz (vermelha, amarela ou verde). Quando chove menos, por exemplo, os reservatórios das hidrelétricas ficam mais vazios e é preciso acionar mais termelétricas para garantir o suprimento de energia no país. Nesse caso, a bandeira fica amarela ou vermelha, de acordo com o custo de operação das termelétricas acionadas.