Baixa vacinação pode provocar volta de doenças no Espírito Santo

O autônomo Antônio Dias, 38, disse que a filha Analice, de 1 ano e 8 meses, não fica sem se vacinar. Crédito: Ricardo Medeiros

A cobertura vacinal de doenças como sarampo, caxumba, rubéola e poliomielite - também conhecida como paralisia infantil - caiu no Estado. O índice recomendado é de 95% das crianças até um ano serem imunizadas, mas a adesão dos pais está abaixo do ideal. A consequência imediata é o reaparecimento de doenças que já não circulavam mais no Brasil desde o século passado e, pior, que oferecem risco de morte.

No país, uma de cada quatro cidades está abaixo da meta de imunização. No Estado, a cobertura da tríplice viral, que inclui a imunização ao sarampo, foi de apenas 86,18% em 2017 e, a de poliomielite, ainda menor: 80,61%.

No Norte do país, os estados do Amazonas - onde foi confirmada a morte de um bebê - e de Roraima convivem com um surto de sarampo. A doença é altamente contagiosa, mas pode ser prevenida pela vacina tríplice viral, que imuniza também contra caxumba e rubéola. No Rio de Janeiro, casos suspeitos também são investigados.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), não há transmissão de sarampo no Espírito Santo desde o ano 2000. Mas, à medida que vai diminuindo a cobertura vacinal, aumenta a possibilidade de o vírus voltar a circular e ser transmitido entre as pessoas.

O Ministério da Saúde fala que cobertura inferior a 80% não impede a reintrodução de um vírus que já estava eliminado e, abaixo de 50%, o risco é ainda maior porque, nesse caso, nem metade da população estará protegida, afirma Danielle Grillo, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações da Sesa.

HIPÓTESES

A Sesa trabalha com três hipóteses para a queda da cobertura vacinal das crianças. Uma delas é a falta de tempo que as famílias alegam, dificultando o cumprimento do calendário de vacinas (veja na página 4). Danielle Grillo disse que a secretaria está orientando os municípios a criar horários alternativos nas unidades de saúde para atender esse público que, por motivos de trabalho, não consegue levar os filhos para se vacinar.

Outro problema identificado, segundo Danielle, são as fake news (notícias falsas) espalhadas, informando que as vacinas podem fazer mal às crianças. Circularam boatos, por exemplo, que vacinas poderiam causar microcefalia.

Por fim, a coordenadora da Sesa avalia que existe uma falsa sensação de segurança porque muitos desses pais e mães que não levam os filhos para vacinar não conviveram com doenças e é como se não existissem mais. Mas, se hoje não existem casos, é porque as pessoas se vacinavam e eram mantidas altas coberturas vacinais, ressalta.

Danielle Grillo observa que uma pessoa com sequela de poliomielite, por exemplo, está hoje na faixa de 50 anos ou mais, já que o país tem o certificado de erradicação da doença desde 1994. Entretanto, há outros países onde há doença persiste e, se aqui não houver a imunização adequada, pode voltar a afetar a população no Brasil.

VIAJANTE

Isso porque, se ingressa no território nacional uma pessoa contaminada - um viajante de outro país ou mesmo um brasileiro retornando do exterior - e encontra bolsões de pessoas suscetíveis à doença, ou seja, que não foram imunizadas, rapidamente a doença pode se disseminar. É o que está acontecendo no Norte do país, de acordo com Danielle Grillo.

Questionada se uma das razões para a queda da imunização não teria também relação com a diminuição no número de doses repassadas pelo governo federal, a coordenadora da Sesa disse que esse problema está sendo enfrentando apenas com uma vacina - a menigocóica C, contra meningite.

O Ministério da Saúde informou, segundo ela, que está com dificuldades com o laboratório produtor,mas que pretende regularizar em breve a situação. Enquanto isso, Danielle falou que a orientação é dar prioridade à imunização de crianças, uma vez que essa vacina também é aplicada em adolescentes como uma dose de reforço.

PRIMEIRA MORTE POR SARAMPO APÓS 18 ANOS

Um bebê de sete meses morreu de complicações do sarampo em Manaus após apresentar sintomas como febre, manchas na pele e coriza. A confirmação do diagnóstico foi feita ontem e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), é a primeira morte causada pela doença em 18 anos na capital do Amazonas. Outro caso ainda em investigação é de uma menina de nove meses que morreu no dia 23 de junho.

Desde o início de março deste ano, já houve 2.231 notificações de suspeita de infecção, com 271 casos confirmados até o momento. Esse crescimento no número de casos suspeitos aumenta a possibilidade de disseminação para outros estados do país e coloca em risco os compromissos para manutenção da certificação da eliminação da circulação do vírus do sarampo nas Regiões das Américas, informou a secretaria.

O Estado de Roraima já havia registrado outras duas mortese por causa do sarampo entre fevereiro e março.