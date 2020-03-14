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Vilage do Sol

Bairro de Guarapari ainda tem áreas alagadas duas semanas após chuvas

Em Vilage do Sol, a água ainda não baixou e moradores continuam fora de casa. Cidade recebeu 118.60 mm de água nos dois primeiros dias de março

Publicado em 14 de Março de 2020 às 10:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 10:29
Quase 15 dias após a chuva, Bairro Vilage do Sol, em Guarapari, continua alagado Crédito: Divulgação / Rogildo Ribeiro
Quase quinze dias depois da chuva forte que atingiu o Espírito Santo no começo deste mês, um bairro de Guarapari ainda tem áreas alagadas. Em Vilage do Sol, a água ainda não baixou e moradores continuam fora de casa. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, a cidade recebeu 118.60 mm de água nos primeiros dois dias de março.
Quem passa pelo local se espanta com o que vê. Neste sábado (14), Rogildo Ribeiro visitava um amigo que mora na região e fez fotos que mostram o local com grandes áreas alagadas. É tanta água, que parece até que há um rio em meio ao bairro.
"A chuva já passou, mas a água aqui não baixa. Choveu um pouquinho essa madrugada, mas já estava tudo alagado aqui desde o dia 01 de março. Passaram-se 14 dias, e as pessoas ainda estão fora de casa. Não dá para entrar. E quem está em casa está se virando no 30, porque não dá para sair", contou.

Quinze dias depois da chuva, ruas continuam alagada no bairro Vilage do Sol, em Guarapari

PREFEITURA DIZ QUE ESCOAMENTO DA ÁGUA VAI OCORRER DE FORMA GRADATIVA

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Guarapari informou por nota que já fez a limpeza das manilhas e que o escoamento da água vai ocorrer de forma gradativa nos próximos dias.
"A Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop) realizou a limpeza das manilhas para o escoamento da água. Porém o escoamento deve ocorrer de forma gradativa, para evitar outra enchente nas casas construídas às margens do Rio Una", diz a nota.
Ainda de acordo com a prefeitura, 73 famílias são assistidas e acompanhadas no Cras de Santa Mônica. Elas foram cadastradas, receberam roupas e cestas básicas.

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